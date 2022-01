Transfert pour remplacer Ricky entre Lakers et Cavs confirmé

Le transfert est convenu. La possibilité que Rajon Rondo lui soit présenté a été bien vue par le joueur, qui n’était pas un protagoniste des Lakers même avec autant de blessures, et il a été convenu qu’il irait à Cleveland, mais l’autre partie de l’équation restait à résoudre. Adrian Wojnarowski (ESPN) confirme que ce sera l’un pour l’autre sans autre échange, de sorte que le choix de deuxième tour dont il a été question n’entrera pas en jeu. Denzel Valentine, qui ne compte pas non plus – dans son cas, pour Bickerstaff – pour le moment, est la monnaie d’échange. Cela permettra d’équilibrer ce mouvement qui est fait pour que les Cavaliers puissent combler l’absence de longue durée de Ricky Rubio, qui ne rejouera pas cette saison.

ValentinLe gardien de 28 ans n’est même pas une option pour les Lakers même s’il s’agit de son acquisition. La idea de la franquicia es cortarle cuando se oficialice el traspaso para dejar ese hueco libre y tener más opciones de movimiento de cara al cierre del mercado de traspasos, por lo que es probable que veamos un nuevo movimiento, aunque sea menor, en la franquicia des anges.

Rondo Il est passé du statut de clé du Lakers Ring en 2020 à, malgré le même entraîneur sur le banc, il est devenu résiduel. Il n’a disputé que 18 matchs et sa contribution atteint 3,1 points, 2,7 rebonds et 3,7 passes décisives cette saison. Les Cavaliers trouveront bien d’alterner au poste de manager avec Darius Garland, qui pourra s’imprégner de l’expérience de son nouveau coéquipier comme il l’a fait avec Ricky Rubio lorsqu’il était en bonne santé.

Les perspectives restent intéressantes pour le meneur espagnol malgré le fait que sa saison s’est terminée brusquement et que son retour n’est pas attendu avant sept ou huit mois. Son contrat expire cet été et il reste mobile avant la fermeture du mercato en février. Cependant, à quel point El Masnou s’est bien adapté à ses coéquipiers et à quel point la croissance de ses jeunes stars Garland et Mobley pourraient être positives pour que les Cavaliers le gardent et essaient de le renouveler sur le marché d’été, en tant qu’agent libre, pour un prix inférieur compte tenu la blessure. Options ouvertes après avoir confirmé ce transfert dans lequel les deux équipes atteignent leurs objectifs différents.