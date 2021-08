Transfert twist voit l’accord clé de Liverpool s’éterniser avec une star dans les limbes

in

SHAQIRI ATTENDANT LA SORTIE DE LIVERPOOL

Liverpool attend que les prétendants au transfert de Lyon reviennent avec une offre acceptable pour Xherdan Shaqiri avant de le vendre, selon un rapport.

La fenêtre estivale des Reds s’est davantage concentrée sur les sorties et la rétention des joueurs plutôt que sur les nouvelles recrues. En effet, le défenseur Ibrahima Konate est la seule arrivée de Jurgen Klopp, mais il a vendu quatre joueurs dont Marko Grujic et Harry Wilson. Cependant, plus de joueurs pourraient encore quitter Anfield.

L’attaquant suisse Shaqiri en fait partie. Il a révélé le mois dernier que il a dit au conseil d’administration de Liverpool de son désir de trouver un nouveau défi.

De plus, Lyon s’est imposé comme la partie la plus intéressée jusqu’à présent. Des rapports antérieurs affirmaient que le club français avait offert 6 millions d’euros (5 millions de livres sterling), mais les Reds tenaient pour 8 millions d’euros (7 millions de livres sterling).

Selon les dernières informations du Liverpool Echo, Liverpool souhaite en fait une offre plus proche de sa valorisation de 12 millions de livres sterling pour Shaqiri.

De plus, il a «d’autres prétendants potentiels», y compris peut-être la Lazio précédemment liée.

En tant que tel, l’histoire de son avenir se poursuivra pendant le reste de la fenêtre de transfert de cet été.

Shaqiri a connu des moments marquants pour Liverpool, notamment sa passe décisive pour Georginio Wijnaldum lors de la victoire en demi-finale de la Ligue des champions contre Barcelone.

Cependant, il a largement joué un rôle mineur pour Klopp et veut maintenant un nouveau défi.

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Leeds a vu un certain nombre d’offres rejetées par le Celtic pour le jeune Matthew Anderson cet été. (Yorkshire Evening Post)

Manchester City est prêt à soumettre une offre de 150 millions de livres sterling pour Harry Kane. Cela ne suffira peut-être pas à lui seul pour signer l’attaquant de Tottenham, mais pourrait débloquer des négociations. (L’indépendant)

Pendant ce temps, les loups se préparent pour un raid des Spurs sur Adama Traoré si Kane part. (Courrier quotidien)

City est en pourparlers avec le défenseur Ruben Dias au sujet d’un nouvel accord lucratif, suite à son impact exceptionnel jusqu’à présent. (Le soleil)

Newcastle est prêt à vendre le milieu de terrain Sean Longstaff pour 10 millions de livres sterling. Quoi de plus, Everton et Southampton ont enregistré un intérêt de transfert. (Courrier quotidien)

BALE BACK EN FAVEUR DE MADRID

L’attaquant du Real Madrid Gareth Bale ressent à nouveau l’amour du club après que Carlo Ancelotti a remplacé Zinedine Zidane dans l’abri. (Marque)

Watford a rejeté une offre de 5 millions de livres sterling de Crystal Palace pour le milieu de terrain Will Hughes. (Le soleil)

Pendant ce temps, les Hornets sont sur le point de sceller la signature du milieu de terrain Ozan Tufan de Fenerbahce. (L’Athlétisme)

L’attaquant de Manchester United Amad Diallo a un autre prétendant au prêt à Bâle. Cependant, son désir de jouer au football de Premier League fait de Palace la seule option concrète maintenant. (Fabrizio Romano)

Les Rangers pourraient raviver leur intérêt pour Juninho Bacuna de Huddersfield. (Le soleil)

MAN UTD CONSIDÉRER UN TRANSFERT DE MILIEU DE TERRAIN

Manchester United envisage de changer de milieu de terrain. Cependant, ils devront vendre des joueurs avant de faire venir une cible. (Manchester Evening News)

Paire du Bayern Munich Corentin Tolisso et Léon Goretzka, qui deviendront agents libres l’été prochain à moins qu’ils ne signent de nouveaux contrats, sont sur le radar des Diables rouges. (Fichajes)

L’ancien attaquant de Premier League Demba Ba a quitté le nouveau club de Lugano après avoir joué seulement 48 minutes. (discutez SPORT)

Joe Willock espère battre le record de buts d’Alan Shearer à Newcastle lors de matchs successifs pour le club lors de l’affrontement de samedi avec Aston Villa. (Daily Mirror)