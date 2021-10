Transferts anticipés aux États : revenus susceptibles de dépasser les estimations de Rs 2 lakh crore ; les États peuvent utiliser les fonds pour soutenir la reprise

En effet, compte tenu de l’environnement difficile, force est de constater que le Centre gère bien ses finances ; les soldes de trésorerie avec la RBI, à la fin septembre, s’élevaient à un crore de Rs 1,82 lakh assez important, à peu près les mêmes niveaux qu’à la fin mars.

D’après les perceptions fiscales, l’économie, semble-t-il, ne se contente pas de se redresser rapidement, elle se formalise également rapidement. Malgré une base favorable qui s’estompe, ils ont bondi de 50% en glissement annuel en septembre, portant les collections S1FY22 bien au-delà de la mi-parcours estimée pour l’année. Il n’est pas improbable que les recettes fiscales restent solides au cours des prochains mois, dépassant les estimations annuelles d’un crore substantiel de Rs 2 lakh.

Certes, les économistes disent depuis un certain temps déjà que les objectifs fiscaux du Centre pour l’année sont prudents. Les recettes fiscales brutes du Centre ont augmenté de 64% d’une année sur l’autre au cours du premier semestre de l’exercice fiscal du XXe FYXX, bien au-dessus du taux d’exécution requis de 9,5 % pour atteindre l’objectif annuel de Rs 22,17 crore lakh. Ce qui est tout aussi frappant, c’est l’envolée des recettes fiscales nettes du Centre à 101 % en glissement annuel ; à Rs 9,2 lakh crore, c’est près de 60% du montant cuit dans les estimations budgétaires. En effet, compte tenu de l’environnement difficile, force est de constater que le Centre gère bien ses finances ; les soldes de trésorerie avec la RBI, à la fin septembre, s’élevaient à un crore de Rs 1,82 lakh assez important, à peu près les mêmes niveaux qu’à la fin mars.

Pendant ce temps, la part des États dans les impôts centraux a augmenté d’un minuscule 0,08 % au premier semestre. Les transferts aux États ont jusqu’à présent été en bonne voie, mais compte tenu de la vigueur des impôts, davantage pourrait être fait. Les États sont à court de ressources et des liquidités supplémentaires seraient utiles à un moment où la reprise de l’économie est naissante. Il ne sert à rien de retenir les fonds jusqu’en février ou mars, il serait alors trop tard. Étant donné qu’environ 60 000 crores de Rs – sur les 2 crores de lakhs de Rs supplémentaires – représenteraient la part des États, cela pourrait leur être versé par versements au cours des prochains mois. Si les transferts mensuels restent inférieurs à Rs 40 000 crore, le solde d’ici mars pourrait être substantiel et rester inutilisé. Après tout, ce sont les États qui font l’essentiel des dépenses.

De son côté, les dépenses du Centre, quelque peu atones en début d’année, ont bondi de 50 % en glissement annuel en septembre. Le gouvernement semble maintenant beaucoup plus confiant et a levé les freins aux dépenses. L’augmentation ciblée des dépenses pour l’année en cours, par rapport aux estimations révisées pour l’exercice 21, n’est de toute façon que de 1 %. Au premier semestre de l’exercice 22, les dépenses d’investissement ont augmenté de 38 % en glissement annuel, bien que sur une base faible ; une grande partie de cela a été utilisée pour construire des routes. Le total des dépenses d’investissement (y compris les dépenses d’UAP financées par des ressources internes et extrabudgétaires) ne devrait augmenter que de 8,7 % modeste au cours de l’exercice 2020-22 et de 4,8 % au cours de l’exercice 2021-22 ; ceci malgré une augmentation prévue de 26% des dépenses publiques directes en dépenses d’investissement au cours de l’exercice 2022.

Certains économistes ont observé que les dépenses modérées ont probablement plus à voir avec une exécution lente plutôt qu’un manque de ressources. Maintenant qu’une grande partie de l’économie a été ouverte, le gouvernement doit s’assurer que les projets démarrent ; l’initiative Gati Shakti devrait contribuer à accélérer le processus.

Le gouvernement pourrait avoir besoin de faire face à des dépenses plus élevées en raison de la distribution de céréales alimentaires gratuites, de subventions plus importantes aux engrais et des arriérés pour les incitations à l’exportation, ce qui pourrait lui coûter 2 lakh crore Rs. Au vu des recettes fiscales soutenues, il ne faut pas hésiter à dépenser.

