Transferts au Barça: poker “ low cost ”

27/05/2021 à 6h30 CEST

Depuis qu’il est revenu à la présidence, Joan Laporta a pu vérifier que la situation économique du club est encore pire que ce qu’il percevait de l’extérieur. En attendant la clôture de l’audit externe, les informations qu’il traite dépasse même les pires attentes. Un contexte qui complique la prise de décision et conditionne tout investissement.

La conséquence la plus immédiate est le profil des signatures pour la saison prochaine. Certains des noms les plus marquants -Halaand et Neymar- sont devenus de la science-fiction après avoir vérifié qu’il n’y a pas d’argent et que ce qui peut être levé, comme les 500 millions de Goldman Sachs, servira principalement à couvrir les dépenses et les dettes impayées. Ainsi, un exercice de pragmatisme s’impose lors de la signature. En d’autres termes: transferts ou échanges “ low cost ”.

Des opportunités de marché ont été recherchées, des acteurs de niveau éprouvé qui terminent leur contrat. Et le club a deux incorporations fermées, Eric Garcia et Kun Agüero, et deux très avancés: Georginio Wijnaldum et Memphis Depay.

Le cas qui fait le plus consensus est celui d’Eric Garcia. L’arrière central de Manchester City, âgé de 20 ans, est une signature du club. Une incorporation structurelle car on considère qu’elle peut être une pièce de base à la fois dans l’équipement et les costumes. Un joueur qui dans sa phase d’entraînement à La Masia a toujours été capitaine de ses équipes. Un défenseur central qui connaît le style et qui sait déjà ce que c’est de jouer au plus haut niveau en Premier et en Ligue des champions.

Cette saison, son refus de renouveler l’a fait qu’il n’a pratiquement pas participé avec City. Mais, malgré cela, il vise à commencer par la sélection dans l’Eurocup après que Ramos soit tombé de l’appel. Un de ses collègues, le Kun Aguero (32 ans) a également un accord avec Barcelone. Le cas de l’Argentin est différent. Sa signature est due à deux problèmes. La première, faciliter le renouvellement de Messi. Le second est d’améliorer le rôle de soutien de Braithwaite cette saison.

L’Argentin a réduit de moitié le salaire qu’il avait à City pour jouer aux côtés de Leo.

Les cas de Wijnaldum (30 ans) et Depay (27) sont très avancés et sont deux demandes expresses de Koeman. Les deux mettent fin à leur contrat et il se pourrait même qu’ils soient arrivés sans le Néerlandais sur le banc. De la direction sportive, il est considéré que, à coût nul, ce sont deux joueurs intéressants à intégrer et amélioreraient le niveau de l’équipe.