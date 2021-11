Transferts de la saison en Premier League, dont Man United re-signant Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsdale à Arsenal, Chelsea prêtant Conor Gallagher et Kurt Zouma à West Ham

Ce fut une fenêtre de transfert estivale inhabituellement calme pour les meilleures équipes de la Premier League, qui ont clairement opté pour la qualité plutôt que la quantité en battant des records de club.

Manchester City et Liverpool n’ont signé qu’une seule signature majeure avec Jack Grealish et Ibrahima Konate respectivement, tandis que Chelsea n’était pas loin derrière avec Romelu Lukaku et Saul Niguez.

.

Palace est dixième de la Premier League et Gallagher a été au cœur de leur succès

.

Mais alors que Palace célèbre son coup d’État, City a battu le record de transfert anglais avec un accord de 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, ce qui n’a sans doute pas été le meilleur investissement jusqu’à présent

Mais il y a eu beaucoup de qualité ailleurs dans la division, le peloton de chasse voyant déjà ses nouveaux arrivants retirer des morceaux des meilleures équipes de la ligue.

West Ham, Arsenal, Brighton et Crystal Palace dépassent tous les attentes grâce en grande partie à leurs relations estivales, et un certain nombre de nouveaux visages font déjà leur apparition.

Qui sont les meilleurs si vous demandez? Eh bien, talkSPORT.com vous guide à travers les 10 meilleures signatures estivales…

dix. Yoane Wissa – Brentford, de Lorient : 8,5 M£

Il n’a peut-être joué que quatre matchs de Premier League pour Brentford, mais Wissa a offert aux supporters deux des matchs les plus célèbres de leur histoire.

L’attaquant de la RD Congo a inscrit cinq buts en six matchs dans toutes les compétitions, et l’excellent recruteur des Bees a encore fait le travail avec Wissa en obtenant un glorieux point en retard contre Liverpool, avant de faire de même une semaine plus tard pour battre l’Ouest de haut vol. Jambon.

Il n’est pas surprenant que les débutants de haut vol de Thomas Frank soient en difficulté depuis que Wissa s’est blessé, le joueur de 25 ans possédant clairement cette mentalité cruciale qu’il peut marquer contre qui il veut dans l’élite.

L’égalisation tardive de Wissa contre Liverpool a été l’un des faits saillants de la saison 9. Hee-chan Hwang – Wolves, prêté par Leipzig

Faisant partie de la ligne de front de Salzbourg qui a fait irruption sur la scène du groupe de la Ligue des champions 2019/20 de Liverpool, Hwang a tenu son propre jeu aux côtés d’Erling Haaland, marquant trois buts dans le premier niveau européen.

Le Sud-Coréen a obtenu un transfert vers l’équipe sœur de Red Bull en Bundesliga, Leipzig, la saison suivante, mais semblait prêt à parcourir l’autoroute Takumi Minamino avec zéro but en championnat, ne marquant que dans la coupe.

Désormais prêté aux Wolves, Hwang a transformé le mauvais début de saison de l’équipe avec quatre buts en huit matchs, marquant deux buts de classe mondiale contre Newcastle en octobre tout en créant un partenariat mortel avec Raul Jimenez.

.

La finition de Hwang a été de la plus haute qualité jusqu’à présent chez Wolves 8. Maxwel Cornet – Burnley, depuis Lyon : 12,9 M£

Il est très rare que Burnley de Sean Dyche cherche des signatures en dehors des îles britanniques, préférant jouer les choses en toute sécurité et s’en tenir à ce qu’ils font le mieux.

Cependant, cela pourrait changer avec la signature de Cornet, qui est le meilleur buteur de l’équipe avec quatre buts bien qu’il ait joué la majeure partie de sa carrière à l’arrière gauche.

Dyche a expérimenté Cornet sur l’aile et même en amont, l’Ivoirien produisant constamment, gagnant des points et aidant le club à renverser un mauvais début de saison avec un match nul contre Chelsea et une victoire sur Brentford.

.

Burnley ne pouvait plus demander à leur signature de 12,9 millions de livres sterling 7. Marc Cucurella – Brighton, de Getafe : 15 millions de livres sterling

Brighton aime une signature hors radar, et prendre un arrière latéral de Getafe est encore un autre élément de recrutement intéressant.

Cucurella a joué sous l’équivalent espagnol de Tony Pulis à Jose Bordalas la saison dernière et le jeune éduqué à Barcelone est le mélange idéal de styles.

Polyvalents et dominants sur le flanc gauche, Liverpool et Arsenal ont trouvé impossible de faire face à Cucurella et – qui sait – ils pourraient bientôt faire une offre à Brighton si cette forme continue…

.

Cucurella est partout pour Brighton, provoquant des cauchemars pour les défenses de l’opposition 6. Valentino Livramento – Southampton, de Chelsea : 5 millions de livres sterling

La situation de l’arrière droit de l’Angleterre commence à devenir un peu ridicule.

Juste au moment où vous pensiez que les options de Gareth Southgate sur le côté droit de la défense ne pouvaient pas être meilleures, voici un autre talent de premier plan.

Livramento, 19 ans, a sans doute été le meilleur joueur des Saints jusqu’à présent cette saison, et s’il n’y avait pas sa position déjà empilée, il aurait de solides arguments pour une sélection internationale.

Il a même été comparé à Gareth Bale par un homme qui connaît une chose ou deux sur l’ascension de Wonderkid à l’Angleterre et à la star de la Premier League – Theo Walcott.

.

Chelse pourrait bientôt exercer son rachat sur Livramento s’il n’y avait pas Reece James 5. Romelu Lukaku – Chelsea, de l’Inter Milan : 97,5 millions de livres sterling

La malédiction n ° 9 à Stamford Bridge pourrait enfin être terminée avec le retour rapide de Lukaku dans la vie à Chelsea, malgré une récente blessure gênant son impact.

Cela a fait dérailler son élan initial qui l’a vu marquer quatre buts lors de ses quatre premiers matchs, mais devrait continuer à pousser Chelsea à son prochain niveau à son retour.

.

Romelu Lukaku a parfois été injouable, mais devra continuer à son retour de blessure 4. Kurt Zouma – West Ham, de Chelsea : 26 millions de livres sterling

Ce ne sera jamais facile de quitter les champions d’Europe, et Zouma semblait réticent à l’idée, mais David Moyes se tordant le bras lors d’un déménagement à West Ham ressemble à un autre coup de maître de l’Ecossais.

La seule mauvaise nouvelle est que le partenaire central de Zouma, Angelo Ogbonna, est absent pour la saison en raison d’une blessure, mais cela ne devrait pas détourner l’attention du Français qui mène continuellement de l’arrière pour les Hammers.

.

Zouma marque même des buts alors qu’il dirige le spectacle de l’arrière au London Stadium 3. Aaron Ramsdale – Arsenal, de Sheffield United : 24 millions de livres sterling

Vous auriez eu du mal à trouver quelqu’un en dehors de Sheffield ou du nord de Londres qui pensait que signer Aaron Ramsdale pour 24 millions de livres sterling était une bonne utilisation des fonds, surtout lorsque le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, avait tant d’autres problèmes à résoudre.

L’accord semblait plutôt déroutant compte tenu des relégations consécutives de l’Anglais, ainsi que du fait qu’Arsenal avait déjà un international allemand dans le but sous la forme de Bernd Leno.

Cependant, la signature ressemble rapidement à l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de la courte carrière de manager d’Arteta, avec Ramsdale une grande partie du revirement d’Arsenal.

Arrêts de classe mondiale, sang-froid sous pression et une baguette de botte avec le ballon à ses pieds, le joueur de 23 ans semble avoir tout et pourrait en fait s’avérer une bonne affaire pour les Gunners.

.

Ramsdale salue l’équipe d’Angleterre, ce qui pourrait sonner le glas de la carrière allemande de Bernd Leno

2. Cristiano Ronaldo à Manchester United depuis la Juventus pour 12,86 millions de livres sterling

Il n’était pas sage pour quiconque de douter que Ronaldo puisse encore le faire en Premier League, et après un premier doublé contre Newcastle, la légende des buteurs n’a pas encore abandonné.

Presque chacun des neuf buts de Ronaldo a été crucial, gardant United en Ligue des champions et Ole Gunnar Solskjaer dans un emploi.

Les choses ne se présentent pas bien en ce moment après des défaites humiliantes contre Liverpool et Man City, mais sous une nouvelle direction, Ronaldo a clairement toujours ce qu’il faut pour ramener United sur la voie de la victoire.

Les doutes que Ronaldo pourrait être passé se sont avérés totalement infondés, le capitaine du Portugal fixant déjà la norme à United 1. Conor Gallagher – Crystal Palace, prêté par Chelsea

Malgré sa réputation d’être l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League de l’histoire, très peu s’attendaient à ce que le manager Patrick Vieira soit un succès à Crystal Palace avec un énorme roulement d’équipe et un CV légèrement décevant en tant qu’entraîneur.

La vérité est que, malgré le fait qu’il ait frappé le radar de tout le monde avec des victoires consécutives contre Man City et les Wolves, Palace a été aussi bon toute la saison et a à peine été dominé, en grande partie grâce à Gallagher.

Le joueur de Chelsea a été décent à West Brom la saison dernière, mais jamais aussi bon.

Avec quatre buts et deux passes décisives en dix matchs, il est désormais un international anglais à part entière et pourrait bien mener à une place régulière dans l’équipe de Chelsea la saison prochaine.

.

Le palais très divertissant est une joie à regarder, avec Gallagher le point culminant alors qu’il conduit au but de l’opposition