Transferts du Barça | Adeyemi n’épouse personne

08/11/2021 à 19:24 CET

Votre représentant se déplace pour vous décrocher un super contrat chez l’un des grands européens. La semaine dernière, il était à Madrid, où il a rencontré des blancs et des rojiblancos pour commencer à tester le terrain. Le Barça le veut aussi, mais il semble loin d’être le favori dans la course à la succession de l’attaquant.

Ce week-end, après avoir offert à son équipe la victoire en championnat en marquant le seul but de la victoire contre le Rapid Vienne, il a déclaré que le rouge et le blanc sont les couleurs qui lui vont le mieux, mais avant que les « colchoneros » ne commencent à s’énerver, il a précisé que c’est parce qu’ils sont les couleurs de Salzbourg.

Vous n’êtes pas pressé de clarifier votre avenir. Sa performance à 19 ans est excellente et 11 buts qu’il a marqués en championnat d’Autriche doivent être ajoutés aux 3 qu’il a également marqués en Ligue des champions. Tout cela en 17 rencontres.

Sachant que s’il continue à récolter ces chiffres, il peut aller dans l’équipe qu’il veut, il veut d’abord continuer à grandir à Salzbourg : « Je me sens bien ici et j’apprécie le moment. Ma tête est toujours là. Il n’y a toujours pas de date limite sur mon avenir. Je veux atteindre nos objectifs avec Salzbourg, c’est tout ce qui compte pour moi. »

Interrogé sur un avenir à Dortmund, il ne voulait épouser personne. Il intéresse tout le monde et avec Haaland, une danse en avant peut être ouverte qui se termine avec le jeune Allemand en Espagne, en Angleterre ou en Allemagne. Rappelez-vous que Adeyemi est sorti de la carrière bavaroise.

Convoqué avec l’équipe nationale

Flick vous a rappelé pour cette fenêtre après avoir fait l’histoire dans le passé, marquer un but et devenir le premier footballeur allemand du 21e siècle à le faire avec l’équipe nationale. Son nom continue de figurer dans les meilleurs agendas d’Europe et cet été tout pointe vers un mouvement millionnaire.