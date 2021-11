transferts du Barça | Artur dément les contacts avec le Barça

18/11/2021 à 23:36 CET

L’attaquant brésilien Artur Víctor Guimaraes, l’un des footballeurs les plus en vue de Bragantino, démenti ce jeudi tout contact avec Barcelone et a déclaré que toute son attention était sur le match de samedi contre l’Athletico Paranaense, en finale de la Coupe d’Amérique du Sud.

« Je ne sais encore rien des rumeurs de Barcelone et je me concentre pratiquement sur le match de samedi en finale contre Paranaense »L’attaquant de 23 ans et point de référence pour l’attaque de Bragantino, qui disputera sa première finale internationale en 93 ans d’histoire, a déclaré aux journalistes.

« Depuis l’enfance, nous avons tous rêvé en un jour de pouvoir jouer en Europe, là où mes idoles l’ont déjà fait et un jour, qui sait, je pourrai ressentir cette expérience, mais ma concentration est samedi pour le match qui promet un beaucoup », a complété Artur, qui Il a décrit son choix d’accepter l’offre d’aller à Bragantino en 2020 comme « correct ».

Le Red Bull Bragantino, qui est dans les positions d’avant-garde de la Ligue brésilienne occupant la quatrième place, entraînée pour la deuxième journée à Montevideo. Le ‘Rei Artur’, comme l’appelle l’attaquant par les fans de la ville de Bragança Paulista, a exprimé que malgré deux titres dans la Ligue brésilienne avec Palmeiras (2016 et 2018), la finale de l’Amérique du Sud sera la plus importante de ses 5 années en tant que joueur professionnel.

« Je ne peux pas cacher mon anxiété et je dois la contrôler. Ce sera un grand match et pour moi c’est le jeu de ma vie, de ma carrière. L’attente est bonne et grande. Ce sera un duel fondamental. J’ai déjà rêvé, dans la sieste des après-midi, de marquer un but en finale », a révélé l’attaquant.

Le fait que la finale se joue en un seul match, dans un lieu neutre, « est totalement différent, car vous ressentez la météo et vous rend nerveux. Mais nous nous préparons à remporter la victoire. Contre Paranaense, nous ne pouvons pas baisser notre niveau de concentration. , parce que nous connaissons la force et le contrecoup qu’ils ont « , a-t-il déclaré.

Le joueur a également célébré la récupération physique pour la finale du milieu de terrain Praxedes, car c’est « un athlète à fort potentiel qui nous a beaucoup aidé cette saison et nous sommes très heureux de son retour », a-t-il cité. La rencontre entre Paranaense et Bragantino est prévue samedi prochain à 17h00 heure locale (20h00 GMT) au stade Centenario de Montevideo.

Ce sera la première des trois finales que la capitale uruguayenne accueillera dans une semaine. Un jour après ce match, le Gran Parque Central accueillera le dernier match de la Copa Libertadores féminine, dont le titre sera disputé par la Colombienne Independiente Santa Fe et les Brésiliennes Corinthians de Sao Paulo.

Et le 27 novembre, les Brésiliens Palmeiras et Flamengo se retrouveront au Centenaire pour la finale de la Copa Libertadores.