transferts du Barça | Le PSG s’impatiente avec Wijnaldum

30/10/2021 à 14:12 CEST

Si à l’issue du marché d’été le monde du football s’est étonné des ajouts que le Paris Saint-Germain avait fait à coût nul, certains plus tard il ne semble pas que ce ne soit pas si idyllique et parfait. Et c’est que l’une des signatures vedettes du club parisien cet été ne semble pas se comporter comme prévu. Et nous ne parlons pas de Sergio Ramos. Il s’agit de Giorginio Wijnaldum.

En raison de la forme basse du milieu de terrain néerlandais, le PSG semble chercher un remplaçant pour renforcer le milieu de terrain et l’Italie en a déjà fait écho. Selon le journal ‘Corriere dello Sport’, Brozovic Il aurait gelé les négociations pour son renouvellement avec l’Inter Milan en raison de l’intérêt du Paris Saint-Germain à reprendre les services du footballeur croate.

Comme l’indiquent les informations précitées, le milieu de terrain de l’équipe italienne serait le candidat choisi par le PSG pour renforcer l’entrejeu et remplacer Wijnaldum. Le Croate a un contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2022 et le club italien aurait déjà déménagé pour prolonger le contrat. Cependant, tant le père que l’agent de Brozovic ils seraient en attente de l’intérêt du PSG.