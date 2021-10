transferts du Barça | Voie libre pour la signature de Renato Sánchez … si l’offre est bonne

15/10/2021

Le à 22h30 CEST

Le président de Lille, Oliver Létang, a été assez clair dans une interview à ‘BFM’ sur l’avenir possible de Renato Sanches. Le milieu de terrain portugais est une cible potentielle pour le Barça et du club culé, ils savent déjà qu’il y aura la possibilité de négocier.

« Nous en avons parlé et nous en avons déjà discuté directement avec lui. Si une offre vient d’un grand club, Renato peut partir. Nous allons voir ce qui se passe. Mais pour l’instant, il est avec nous et il est heureux d’être ici. On a vu qu’il avait su montrer un niveau de performance intéressant lors de son retour de blessure en fin de saison, mais aussi lors du Championnat d’Europe avec le Portugal », a déclaré Létang.

Formé dans les rangs des jeunes à Benfica, il s’est fait un nom au Bayern Munich pendant deux saisons, avec un prêt à Swansea entre les deux.

Depuis 2019, il est joueur de Lille et la saison dernière, il a été une pièce indiscutable de l’équipe championne de France.. En 2016, il a remporté le Golden Boy Award du meilleur footballeur de la saison, âgé de moins de 21 ans.