transferts du Barça | Wolverhampton réclame plus à Adama Traoré

19/11/2021 à 20:01 CET

Bruno Lage, entraîneur des Wolverhampton Wanderers, a demandé à Adama Traoré d’être plus régulier et il a nié que son éventuel renouvellement de contrat soit une distraction pour lui.

Le footballeur espagnol met fin à son contrat avec les Wolves en juin 2023, donc une éventuelle rénovation serait sur la table pour l’extrême, qui, cependant, Cette saison, il n’est pas un titulaire régulier de Bruno Lage, ce qui lui a coûté de ne pas rejoindre l’Espagne lors des deux derniers appels. L’ailier a été remplaçant dans le les deux derniers matchs de Premier.

« Je veux voir plus d’Adama que j’ai vu lors des trois premiers matchs », a déclaré Lage lors d’une conférence de presse ce vendredi. « Cette attitude est ce que j’ai vu au cours des deux dernières semaines. Je veux que ce soit plus régulier, à chaque match. » Justement, la régularité est l’un des sujets en suspens de l’Espagnol, qui manque de régularité à exploiter en tant que footballeur de classe mondiale.

« Quand je le vois avec le ballon, je sais qu’il peut faire quelque chose de spécial, mais je veux qu’il le fasse plus de fois pendant le match. Et pas seulement quand il a le ballon, je veux le voir plus impliqué dans le jeu. » Adama n’a encore participé directement à aucun but des Wolves, ni en tant que buteur, ni en tant qu’assistant.

Concernant le renouvellement éventuel, Lage a souligné qu’il ne pense pas qu’Adama en soit distrait. « Il a des gens qui travaillent là-dessus. Il a lui-même déclaré que « le meilleur reste à venir ». Je suis content de l’entendre car je vois qu’il est très concentré sur l’équipe », a déclaré l’entraîneur portugais.