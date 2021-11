transferts du Barça | Xavi Simons brille avec les Pays-Bas

16/11/2021

Le à 19:48 CET

Xavi Simons il brille de sa propre lumière en cette saison. Le jeune Néerlandais accumule 4 buts et 2 passes décisives avec lui PSG dans la Ligue de la jeunesse et avec la sélection de Pays Bas U19 3 buts et 4 passes décisives en 4 matchs. Ce mardi, milieu de terrain a ajouté 1 but et 2 passes décisives dans le match contre Israël.

Les Néerlandais formés en Le Mas, a décidé de signer au PSG en 2019 et après deux saisons à Paris, il semble prêt à retourner dans ce qui fut sa maison d’enfance. Simons met fin à sa relation avec le PSG à la fin de la saison et sa faible participation avec l’équipe de la capitale a fait de son retour à Barcelone une option très réelle. De son côté, le PSG est clair que tant que sa situation contractuelle n’est pas réglée ce sera très difficile de jouer avec l’équipe première.

Alors que son avenir est décidé, Simons montre son meilleur footballSa dernière grande performance était ce mardi contre l’équipe nationale d’Israël avec l’équipe des Pays-Bas sub’19, où il a marqué un but et distribué deux passes décisives, prouvant ainsi sa grande qualité.