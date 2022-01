Transferts du FC Barcelone | Arsenal menace de ruiner le plan B de Laporta et le FC Barcelone pour Haaland

01/12/2022 à 08:15 CET

Il est appelé à être l’un des noms propres de 2022 et pas seulement à cause des buts qu’il espère marquer, mais aussi à cause de la décision qu’il finit par prendre avec son avenir à court terme. Dusan Vlahovic, l’attaquant serbe de la Fiorentina, est depuis longtemps lié aux géants européens et désormais au FC Barcelone en tant que nouveau club leader de l’équation.

Vlahovic a failli quitter l’Italie l’été dernier, avec le Manchester City et le Athlète de Madrid Comme les équipes qui étaient plus proches des Balkans, mais qui n’ont pas fini par atteindre les exigences élevées de l’équipe italienne, qui semble continuer à augmenter. Selon les prévisions de Betfair, son avenir pourrait prendre un nouveau tournant dans les prochains mois, ou peut-être le jours.

Vlahovic est un jeune attaquant qui génère déjà des chiffres importants pour se placer aux premières places du classement des meilleurs attaquants du monde. Sa jeunesse et sa marge de croissance, ses performances actuelles et sa capacité à jouer avec le dos font de lui une signature idéale pour le FC Barcelone, un club qui semble le suivre non pas comme un premier parcours, mais comme une alternative à la signature complexe et souhaitée de Haaland.

Pour la première fois de toute la saison, Le FC Barcelone rentre dans les prédictions des parieurs de Betfair sur l’avenir de Vlahovic une fois les arrivées possibles comme Cavani ou Morata gelées, des profils similaires à l’attaquant serbe. Que Vlahovic signe pour l’équipe culé avant le 3 février a une probabilité implicite de 11%.

L’Arsenal, à l’affût

Le premier club avec des options pour signer Vlahovic s’il optait pour son départ est Arsenal. L’équipe anglaise a en tête un remplaçant pour Aubameyang qui semble vivre ses derniers jours à l’Emirates Stadium après avoir été déchu de son poste de capitaine..

Que Vlahovic signe pour les Gunners sur le marché d’hiver a 29% de probabilités implicites, bien qu’un facteur puisse retarder le joueur selon les médias italiens. Arsenal a été exclu de l’Europe la saison dernière pour la première fois depuis plus de 20 ans et les doutes sur le projet d’Arteta génèrent moins de confiance dans l’un des attaquants à la mode décidant de cette option.

L’été ça sonnait beaucoup pour l’Atlético

L’Atlético de Madrid a également des doutes sur sa saison et le club rojiblanco émerge après Arsenal comme le deuxième club le mieux placé pour reprendre ses services avant le 3 février. L’Atlético subit le pire début de l’ère Simeone dans la Ligue et selon les prévisions de Betfair, Vlahovic vient à la rescousse et signe sur le marché d’hiver a une probabilité implicite de 14%.

Plus faisable que Haaland

Tout ce contexte avec Barcelone au milieu. Déjà en décembre, il a été signalé que Dusan Vlahovic est un joueur qui séduit Xavi et, bien que le prix du joueur soit prohibitif pour le moment, il est marqué en rouge pour un avenir presque immédiat.. Selon le site spécialisé Transfermarkt, Vlahovic a une valeur boursière de 50 millions d’euros.

Le contrat se termine en 2023, donc théoriquement, la Fiore le vendra, sinon sur le marché d’hiver actuel, ce sera cet été. Le tout en attendant une éventuelle rénovation. Sa façon de convaincre le joueur doit avoir d’autres outils. Bien sûr, s’il est confirmé que Haaland est un rêve impossible, Vlahovic pourrait apparaître sur la scène du Barça comme une future possibilité.