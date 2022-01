Transferts du FC Barcelone | Coutinho pointe le sort de l’autre culé rejeté : Umtiti, entre la Turquie, la France et le Premier ministre

01/08/2022 à 11:34 CET

Betfair

Le FC Barcelone a déjà résolu l’un de ses gros problèmes pour le marché d’hiver. Le départ de Coutinho pour Aston Villa libère de l’espace dans l’équipe culé, mais ce ne sera pas la seule sortie dont les Catalans ont besoin pour équilibrer leurs comptes et faire de la place pour les signatures qu’ils entendent faire. Exit la révolution qui, avec le départ du Brésilien, pourrait se défaire en cascade.

Le défenseur central Samuel Umtiti semble avoir complètement changé d’avis pour accepter son départ et profiter grandement à l’équipe présidée par Joan Laporta. Selon les prévisions de Betfair, la Turquie, l’Angleterre et la France sont les destinations que la centrale française est le plus susceptible de terminer avant le 3 février..

Son adieu serait balsamique, puisque le défenseur français a un salaire astronomique et compte à peine pour Xavi Hernández. Il n’a pas non plus compté pour les autres entraîneurs des saisons précédentes. Si Umtiti quitte le club, cela allégera encore le plafond salarial du Barça et laissera la place, par exemple, à l’enregistrement de Ferran Torres..

Selon les prévisions de Betfair, la signature d’Umtiti pour Fenerbahçe est l’option la plus valorisée s’il quitte le Camp Nou et a une probabilité implicite de 29%. Fenerbahçe pourrait faire une offre pour le défenseur central s’il vendait son défenseur hongrois Attila Szalai sur le marché d’hiver, ce qui semble tout à fait faisable.. Le club turc paierait ainsi une bonne partie du jeton d’Umtiti.

Umtiti, qui a refusé de quitter le club l’été dernier, aurait changé d’avis après ce qu’il a vécu ces derniers mois au Can Barça. Celui de Yaoundé a vu à quel point sa carrière sportive ne repartira pas à Barcelone et estime qu’un changement de décor pourrait être positif pour lui après avoir traversé une épreuve de blessures ces trois dernières années..

Boucles d’oreilles en France

Désormais, le joueur aurait précisé une chose : pour partir, il n’acceptera un prêt que jusqu’à la fin de la saison, avec le retour ultérieur du crack à Barcelone en juillet prochain, puisque son contrat n’expire qu’en juin 2023. Avec cela, Barcelone se débarrasserait d’une partie de sa masse salariale cette saison et, même si ce n’était pas la meilleure solution possible, (la vente serait l’idéal) c’est le moindre mal pour les hommes de Laporta.

Si la solution turque n’est pas résolue, les prévisions de Betfair indiquent d’autres destinations potentielles pour Umtiti. Il souligne que les paris n’excluent pas le retour dans son pays, en France, où (rappelez-vous) il a été champion du monde avec une équipe nationale mémorable en 2018. Avec Mbappé, Griezmann, Varane et compagnie, il a également formé Umtiti, que le souvenir de son passage au «bleu» combiné renforce précisément en tant qu’option de marché..

N’importe quel club majeur de la ligue française pourrait être la destination idéale pour le Français. Selon les prévisions de Betfair, la signature d’Umtiti pour une équipe de Ligue 1 se négocie avec une cote implicite de 20%. C’est la deuxième alternative sur les marchés de Betfair. En son temps, c’est Laporta qui a stoppé le départ d’Umtiti en août et l’environnement du président assure qu’il regrette désormais de ne pas avoir été plus dur avec lui l’été dernier.. La possibilité de jouer dans son pays le mettrait plus à l’aise pour retrouver son moral mis à mal, c’est du moins ce qu’on comprend dans son environnement.

Newcastle apparaît dans l’équation

L’option Newcastle apparaît désormais également dans l’équation. Pour le footballeur lui-même, cela pourrait également être une échappatoire à son manque d’importance dans l’équipe désormais formée par Xavi Hernández et, auparavant, par Ronald Koeman.. Cette saison, il n’a pris le terrain qu’une seule fois. Il a commencé contre Osasuna en Ligue dans un duel qui s’est résolu par un match nul.

La valeur marchande d’Umtiti a diminué au fil des ans et les diverses blessures qui l’ont touché ont fait baisser encore plus son prix, de sorte que la proposition possible de Newcastle semble prometteuse pour l’économie de Barcelone. Selon les prévisions de Betfair, la signature d’Umtiti pour Newcastle a une probabilité implicite de 14%. C’est la troisième option la mieux valorisée s’il quitte le Camp Nou, mais la fiabilité des investissements générés par le club anglais pourrait être la clé pour que le Barça le fasse finir en prêt avant la clôture du marché.