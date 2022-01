Transferts du FC Barcelone | Cristiano et le FC Barcelone, une signature pas si impossible

01/11/2022

Le rebondissement du scénario dans la carrière de Cristiano Ronaldo pourrait non seulement rester dans le retour portugais à Old Trafford, mais pourrait également avoir un nouveau destin aux conséquences imprévisibles. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’ils associent leurs destinations, le nom de Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois sauté sur la table à Barcelone, que la crise de Manchester United laisse de plus en plus loin du Premier ministre..

Une information de Barcelone n’exclut pas que Jorge Mendes, son représentant, mette Cristiano sur la table dans une négociation avec l’équipe du Barça. Il est bien connu que l’agent entretient de bonnes relations avec Joan Laporta et Mateu Alemany.

L’équipe culé pourrait profiter de la crise sportive de United couplée à une opportunité d’ajouter une légende du Real Madrid au club, avec ce que cela signifie. Le footballeur portugais aurait déjà dit à son représentant qu’il était fatigué et tout ce tremblement de terre s’est fidèlement reflété dans les prévisions de Betfair.

Cristiano, avec un contrat avec Manchester jusqu’en 2023, a encore une fois démontré cette saison que sa relation avec le but n’a pas faibli et il continue d’être l’un des meilleurs buteurs européens, un profil que Xavi recherche avec plusieurs ‘9’ sur la table. Selon les prévisions de Betfair, que Cristiano Ronaldo se retrouve au FC Barcelone a déjà une probabilité implicite de 9,1%, ce qui n’avait pas été enregistré toute la saison..

La situation difficile à Old Trafford

À l’heure actuelle, qu’il se poursuive jusqu’en juin à Manchester a une probabilité implicite de 90%, mais il est surprenant que le tollé d’informations ait généré la possibilité de ce qui serait un tournant historique vers Barcelone. Selon les informations recueillies par le ‘Daily Star’ la semaine dernière, l’attaquant portugais n’est pas satisfait des performances de l’équipe et ne serait pas intéressé par le fait que Rangnick continue comme entraîneur..

Mais le banc ne serait pas le seul problème pour Cristiano Ronaldo, puisque certains coéquipiers seraient mécontents de son arrivée et des droits acquis du Portugais. Il y en a plusieurs qui, selon les médias britanniques, le verraient comme un personnage négatif.

Par le passé il y avait déjà eu des fuites avec le lien culé de CR7. Déjà en août, la presse avait souligné que le Portugais avait été proposé à l’équipe du Barça, bien que, de différentes sphères du club culé, ils aient catégoriquement nié cette possibilité. Cependant, le dernier, jusqu’à présent, à parler de cette option était Toni Freixa. L’ancien candidat à la présidence de l’équipe culé avait été interrogé en novembre sur une éventuelle arrivée de Cristiano au Camp Nou, dont la réponse était que « s’il y a un moment pour faire cette folie c’est maintenant… & rdquor;.

Un contexte favorable

La situation de Barcelone en Liga ainsi que celle du footballeur portugais lui-même, qui est revenu à Manchester United cette saison mais qui ne serait pas content des mauvaises actions de son équipe, ont une nouvelle fois mis cette possibilité sur la table. Un échec est considéré pour que Manchester United se retrouve sans titre et même s’il s’ajoute pour être en dehors du top dix. Cette option a une probabilité implicite de 2% sur Betfair. Une débâcle historique si cela se produit.

« L’ambiance est vraiment mauvaise dans le vestiaire et il semble que l’équipe va avoir de gros problèmes à l’avenir », déclare une source anonyme dans l’information publiée par la presse britannique et que désigne des joueurs comme Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly ou Dean Henderson comme certains des hommes frustrés par le traitement reçu par Rangnick.

Deuxième meilleur buteur du candidat

Selon les prédictions de Betfair, et malgré le fait que Cristiano traverse des moments difficiles à Old Trafford, il a une probabilité implicite de 10 % de réussir. Seul Salah est en avance sur lui dans les pronostics avec une cote très faible qui lui donne une cote élevée : 89%.