Transferts du FC Barcelone | Ferran Torres, un ouragan de Ligue des champions pour exciter le FC Barcelone

Le FC Barcelone a déjà officialisé la signature de Ferran Torres, attaquant qui, venant de Manchester City, a enthousiasmé Barcelone par la projection intéressante du Valencien (21 ans et déjà un acteur régulier de l’élite) et parce que Le mauvais moment du Barça a besoin d’enthousiasme pour nourrir l’espoir de Barcelone.

Avec Torres, ils auront des arguments footballistiques qu’ils pourront rejoindre avec ceux que d’autres recrues potentielles peuvent apporter. Dans Betfair, par exemple, Aubameyang ou Cavani apparaissent comme des options sérieuses pour le marché du culé, avec des probabilités implicites de 22% ou 73%, respectivement. Que d’autres renforts arrivent ou non, l’équipe de Torres Xavi fera un bond important.

Servir de référence sa progression dans la dernière édition de la Ligue des champions, celle qui nous invite à penser qu’il peut y avoir un accessoire important avec lequel augmenter la capacité offensive culé. Il se trouve que la saison dernière, Ferran a agi comme l’un des boosters de Guardiola à Manchester City, en particulier au début de la saison, lorsque Pep l’a utilisé comme un faux » 9 » et le garçon a répondu avec des nombres de » 9 » purs..

Rien de nouveau sur la feuille de route du car de Santpedor. Demandez à Cesc ou à Messi. Mais de retour à Torres, le garçon a fait de brillants débuts dans la plus haute compétition continentale. Il a marqué lors de ses trois premiers matchs contre Porto, l’Olympique de Marseille et l’Olympiacos. Et qu’en ouverture, contre Porto, il n’était pas titulaire. Il lui a fallu 22 minutes pour voir la porte. Ainsi, le tourbillon de Torres a été annoncé.

Ses vents de but l’ont consolidé dans la position de départ, à partir de laquelle il a fait les deux autres buts. Le quatrième (et dernier) du parcours en Ligue des champions l’a revu en phase de groupes, lorsqu’il a aidé à exécuter l’Olympique à l’Etihad.. Après ce début de foudre, le vent s’est calmé. Ou plutôt, il est resté sur le banc. Parce que dans le reste de la tournée, le bleu Torres n’a joué qu’un seul match de plus. C’était contre le Borussia Mönchengladbach en huitièmes de finale. Dans le reste du trajet jusqu’à la finale, il n’a pas eu une minute.

Statistiques de tueur

Malgré cela, son brillant départ lui a permis de montrer des chiffres extraordinaires sur l’ensemble de la saison. En fait, Mahrez était le meilleur buteur de City en Ligue des champions (quatre buts), mais avec le deuxième meilleur ratio buts/minute du vice-champion européen.: un but toutes les 90 minutes, seulement dépassé par Kun Agüero et son but toutes les 73 minutes. Curieux qu’il puisse désormais hériter du numéro de l’Argentin après son absence pour cause de maladie cardiaque.

Ferran a également atteint le deuxième meilleur pourcentage de succès pour les bleus après Aguero lui-même. 50% des tirs qu’il a effectués entre les clubs se sont soldés par un but. Tout cela grâce à une compétence qui a également été remarquée dans les ventes aux enchères qui étaient à la porte. Sur ses 13 tirs, 62% étaient entre les clubs. Tout un exercice de visée avec lequel ils se frottent les mains au Camp Nou.