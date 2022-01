Transferts du FC Barcelone | Haaland révèle où il jouera

01/01/2022

Le à 11:01 CET

Erling Haaland continue de laisser des indices sur son avenir et tout indique qu’il ne continuera pas en Allemagne. L’attaquant du Borussia Dortmund est recherché par les grands clubs européens, dont Barcelone, et cette fois il a été clair dans son message. « Je jouerai ici, en Espagne », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé sa prochaine destination, selon « As ».

Plus précisément, il a été en Marbella et quelques fans qui l’ont arrêté dans la rue. Le Norvégien a choisi l’Espagne pour se reposer et passer quelques jours en vacances avant de reprendre l’activité. Les médias allemands ont déjà rapporté que son club actuel lui avait lancé un ultimatum car ils veulent savoir au plus vite quelles sont les intentions de Haaland.

Selon ‘Bild’, la clause Erling s’élève à 75 millions d’euros, bien que Le FC Barcelone est fermement engagé dans sa signature l’été prochain, malgré les problèmes économiques de l’entité culé et des fortes prétentions à prendre le contrôle des services de l’attaquant.