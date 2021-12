Transferts du FC Barcelone | La solution pour l’arrière droit du Barça est à Chelsea

01/12/2021 à 10:27 CET

L’arrière droit de Chelsea, César Azpilicueta, est l’un des noms qui sonne fortement dans la direction sportive culé pour renforcer l’équipe la saison prochaine. Le capitaine de l’équipe britannique met fin à son contrat le 30 juin 2022 et aurait déjà rejeté la première offre de renouvellement : dès le 1er janvier, il est en mesure de négocier avec n’importe quel club..

Les Navarrais, qui a atterri à Londres en provenance de l’Olympique de Marseille à l’été 2012, est l’un des joueurs les plus importants de Thomas Tuchel dans le schéma de Chelsea. Sa malléabilité en tant qu’ailier et en tant que défenseur central, en plus de son importance en tant que capitaine d’équipe, l’élèvent parmi les figures ayant le plus de minutes depuis l’arrivée de l’Allemand..

L’ancien CA Osasuna est pourtant tombé dans l’oubli le mois dernier : jusqu’à cinq fois, il n’a pas joué une minute en Premier League et seulement 19 lors du dernier match de l’UEFA Champions League. Le refus de signer le renouvellement l’aurait condamné à l’ostracisme lors des dernières rencontres.

Le dilemme de l’arrière droit

Le nom de César Azpilicueta marque l’agenda actuel du Barça. Apparemment, Sergiño Dest, Mingueza et Sergi Roberto convainquent le nouvel entraîneur de l’équipe, Xavi Hernández, et le Navarrais serait l’un des candidats pour renforcer la voie de droite: C’est un joueur polyvalent, avec de l’expérience, connaisseur de la compétition et arriverait en tant qu’agent libre à l’été 2022.

Le côté arriverait à renforcer le côté et toujours en fonction des performances de Dani Alves. Le Brésilien a signé jusqu’à la fin de la saison 2021/22, mais il ne sera disponible que le 1er janvier pour l’entraîneur d’Egarense : son niveau est inconnu après la rupture du contrat avec Sao Paulo en septembre dernier.