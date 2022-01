Transferts du FC Barcelone | Laporte, le renfort dont Xavi Hernández a besoin ?

01/01/2022 à 09:30 CET

Le centre de Manchester City, Aymeric Laporte, est l’un des noms que le secrétariat sportif du FC Barcelone envisage de renforcer l’équipe contre le départ possible de joueurs qui ne comptent pas pour Xavi Hernández comme Umtiti ou Lenglet.

L’Espagnol, qui est un joueur important pour Pep Guardiola à Manchester et Luis Enrique dans l’équipe espagnole, C’est un footballeur expérimenté en Liga et au sommet de sa maturité avec 27 ans.

L’ancien club d’athlétisme est un défenseur avec un livraison de balle soignée, grande capacité de correction en terrain ouvert et force significative dans le jeu de passes, quelque chose qui l’approuve en tant que footballeur différentiel à l’arrière.

Eric Garcia, Piqué et Araujo, indispensables

L’arrivée de Laporte renforcerait un complot où des footballeurs comme Eric Garcia, Piqué et Araujo, qui sont indispensables pour Xavi Hernández et des noms déterminants et importants dans l’idée tactique de l’Egarense.

Les sorties possibles de Lenglet et Umtiti, puisqu’elles ne comptent pas pour Xavi Hernández, laisseraient place à Laporte, qui Cela pourrait arriver après les bonnes relations entre les clubs dues au transfert de Ferran Torres.