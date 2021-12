Transferts du FC Barcelone | Le Barça a besoin de la Morata de 2016

30/12/2021 à 19:51 CET

L’attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, ne connaît pas sa meilleure saison de buteur. Après avoir quitté l’Atlético de Madrid en prêt et malgré son importance pour Allegri, l’attaquant a marqué sept buts et trois passes décisives en 23 matches officiels..

L’Espagnol, qui est l’un des noms les plus importants de Luis Enrique dans l’équipe espagnole, ne traverse pas le moment le plus critique de sa carrière sportive. Ses records de score depuis 2016, date à laquelle il a signé un total de 26, ont baissé à l’exception de 2020/21.

L’ancien joueur du Real Madrid a enregistré un total de 20 buts et 12 passes décisives la saison dernière à Turin, l’un de ses meilleurs records en tant que joueur professionnel. Aux commandes d’Andrea Pirlo et dans une Juventus grise, l’attaquant a sorti tout son arsenal offensif et a été la clé.

Important et transcendantal avec l’Espagne

Morata est également un joueur important avec l’équipe espagnole de Luis Enrique, où il est devenu le numéro 9 de référence. Tant pendant l’Eurocup que pendant toute la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022, l’Asturien a misé sur lui..

En tant qu’international, en effet, ses bilans sont positifs : a marqué 23 buts en 50 matches officiels en tant qu’attaquant espagnol. Il a été le buteur du but qui a confirmé la présence de l’équipe nationale lors de la prochaine Coupe du monde.