Transferts du FC Barcelone | Les chiffres de Coutinho en Premier League

01/08/2022 à 10:36 CET

Le milieu de terrain appartenant au FC Barcelone, Philippe Coutinho, s’est arrêté à l’Aston Villa de Steven Gerrard en prêt jusqu’à la fin de la saison. Après un passage gris dans la capitale catalane, le joueur revient en Premier League, où il espère briller à nouveau.

Le Brésilien, qui ne comptait pas pour Xavi Hernández après son arrivée d’Al-Sadd, revient dans le football britannique, où il a montré son meilleur niveau en tant que footballeur professionnel : sur un total de 152 matchs de Premier League, il a marqué 41 buts et fourni 37 passes décisives.

L’ex de Liverpool a vécu justement à Anfield son stade le plus porteur : Il a disputé 201 matches officiels au cours desquels il a inscrit 54 buts et 45 passes décisives et a été l’un des noms les plus importants dans les premiers pas de Jürgen Klopp à la tête de l’équipe anglaise..

Premier de la liste dans l’opération de sortie

Coutinho est devenu le premier transfert du marché d’hiver du FC Barcelone dans ce qui est une opération ambitieuse pour se conformer aux limites salariales imposées par la Liga. Le prochain à sortir pourrait être Umtiti ou Luuk De Jong, qui ne compte pas non plus.

L’ancien joueur de l’Inter ou de l’Espanyol est la signature la plus chère de l’histoire du club, mais votre performance a été bien en deçà des attentes. Valverde, Setién, Koeman et Xavi ont pu lui trouver un trou et le joueur repart après 106 matchs, 25 buts et 14 passes décisives.