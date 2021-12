Transferts du FC Barcelone | L’Inter pourrait-il signer Leo Messi?

12/03/2021

Le 04/12/2021 à 00:42 CET

Le départ de Leo Messi du FC Barcelone a été une surprise, également pour l’Inter Milan, l’un des clubs qui a toujours été derrière l’Argentin. Javier Zanetti, l’histoire vivante de l’équipe ‘Nerazzurri’ et actuel vice-président du club, en a fait référence. sur la question de savoir si, à un moment donné, il pourrait être signé lorsqu’il a été abattu après avoir quitté le FC Barcelone.

Et l’Argentin est on ne peut plus clair : « Je suis content pour Leo, je l’ai vu récemment quand je suis allé à Paris. La vérité est que nous n’avons jamais eu le choix. Au moment où cela pouvait arriver, après la pandémie, la situation des clubs était très compliquée. De toute façon, personne ne pensait qu’il allait quitter Barcelone, ce fut une grosse surprise & rdquor ;.

Leo Messi a désormais un nouveau projet en main au PSG, où vous souhaitez continuer à gagner des titres et agrandir, encore plus si possible, votre légende. L’Argentin a encore des défis à relever et espère les relever à Paris.