Transferts du FC Barcelone | Manchester City de Guardiola traque Gavi en attendant son renouvellement avec le FC Barcelone

29/12/2021 à 21:07 CET

Betfair

‘Gavi’ est, en ce moment, l’un des noms à la mode dans le monde du football. Ce n’est pas pour moins, voyant la magnifique irruption qu’il a eue au FC Barcelone, étant l’une des rares nouvelles positives dans ces moments compliqués qu’ils traversent. A 17 ans, son pouls n’a pas tremblé et il n’a pas accusé le saut de catégorie, malgré le fait que, jusqu’à il y a quelques mois, il jouait avec Juvenil A.

Bien sûr, il était déjà en dynamique avec la filiale, avec qui il a joué plusieurs matchs. Selon les prévisions de Betfair, ses belles performances et la crise barcelonaise génèrent une liste d’équipes pour son éventuel départ. Ronald Koeman lui a donné le titre et Xavi l’a confirmé, et a répondu sur la base de grandes performances.

Sa classe, ses capacités et sa vision du jeu sont impressionnantes et l’ont fait comparer à Andrés Iniesta lui-même. Mais cela s’accompagne d’un grand esprit de dévouement, de détermination et de solidarité dans la défense. Tous ceux qui ont déjà pu le voir jouer ont été conquis, parmi eux un Luis Enrique qui n’a pas hésité à l’appeler en équipe senior espagnole..

Le pari de Luis Enrique

Quelque chose qui lui a valu beaucoup de critiques, car la vérité est que cela ne prend que quelques minutes au plus haut niveau. Et beaucoup pensaient que c’était trop de responsabilité de le faire débuter contre l’Italie, ni plus ni moins que l’actuel champion du Championnat d’Europe. Mais « Lucho » n’a pas secoué son pouls, et cela lui a non seulement donné l’opportunité d’être le plus jeune joueur à porter le maillot de « La Roja », mais il l’a également fait en tant que titulaire. Et avec le chiffre ‘9’.

Selon les prévisions de Betfair, le club avec le plus d’options pour signer Gavi, s’il quitte Barcelone, est Manchester City. Que Gavi quitte le Camp Nou pour les citoyens a 25% de probabilités implicites dans les paris. C’est l’alternative la plus valorisée à la rénovation de Gavi. Que l’équipe de jeunes continue à Barcelone pour la saison a une probabilité implicite de 67% sur Betfair, la cote la plus basse de toutes.

Un jeune homme aux performances de vétéran

Ce qui est clair, c’est que Gavi n’a ressenti la pression à aucun moment et s’est consacré à faire ce qu’il fait le mieux : jouer au football. Il a fait une vraie démonstration et a été l’un des meilleurs de l’UEFA Nations League. Il a fait taire tous ceux qui pensaient qu’il n’était pas encore prêt, et a montré que le football espagnol a un footballeur depuis un moment. Les mêmes qu’au Camp Nou, où les supporters cherchent désespérément quelque chose à quoi s’accrocher, après le départ de Leo Messi, et des doutes sur le genou d’Ansu Fati.

Le PSG comme troisième option

Sur la liste des parieurs de Betfair, le PSG complète le podium. En attendant que l’avenir de Mbappé se règle, Gavi pourrait être l’une des bombes du marché d’été de 2022. S’il y a un club avec un bon niveau économique, c’est bien le Parisien. Que Gavi se retrouve au Parc des Princes la saison prochaine est payé à 8 € par euro misé, le troisième versement le plus bas. Au loin se trouvent d’autres options comme Arsenal ou le Bayern

Où jouera Gavi lors de la saison 2022-2023 ?

1.- FC Barcelone – 67% probabilités implicites

2.- Manchester City – probabilité implicite de 25%

3.- PSG – 12% probabilités implicites

4.- Arsenal – 7% de cotes implicites

5.- Bayern Munich – 6% de cotes implicites

6.- Liverpool – 5% de cotes implicites

7.- Juventus – 4% de cotes implicites