Transferts du FC Barcelone | Morata, à deux doigts de signer au FC Barcelone et de rejoindre le club sélect des trois grands

01/04/2022

Le à 17:34 CET

Betfair

Xavi Hernández semble avoir choisi le joueur qu’il veut être la référence offensive du FC Barcelone sur ce même marché hivernal : Álvaro Morata. C’est sans doute un pari surprenant et si l’attaquant devait débarquer au Camp Nou, un fait curieux se produirait, puisque Morata aurait joué pour les trois grandes équipes de football espagnoles : le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone..

Selon les prévisions de Betfair, Barcelone est toujours l’une des équipes qui déplace le plus le marché hivernal et la probabilité implicite que Morata se retrouve au Camp Nou atteint 83,3%. Dans les probabilités futures de Morata il tombe à 25% qu’il suive à la Juve. C’est la deuxième option la mieux valorisée par les parieurs, mais très moins par rapport à son départ dans l’équipe culé.

Schuster, le pionnier

C’est quelque chose de très inhabituel, le fait de jouer pour l’Atlético, le Real Madrid et Barcelone, et ça seuls deux footballeurs ont joué dans la catégorie hommes dans toute l’histoire de ce sport : Bernd Schuster et Miquel Soler. Le premier à le faire fut l’Allemand qui entre 1980 et 1993 a porté les trois chemises. Schuster est arrivé dans la ligue en 1980 de la main du FC Barcelone où il est resté jusqu’en 1988 et a remporté 6 titres. Une fois son contrat terminé, il s’est dirigé vers le Santiago Bernabéu où il faisait partie de la Quinta del Buitre remportant quatre titres.

Après deux saisons au Real Madrid en 1990, il a signé pour l’Atleti avec lequel il a remporté deux Coupes du Roi, dont l’une précisément au Bernabéu contre les Blancs et avec un but à lui. Selon les prévisions de Betfair, un retour de Morata à l’Atlético après son transfert à la Juve n’a qu’une probabilité de 17%, étant la quatrième alternative la plus valorisée dans les pronostics. Séville, qui recherche une réponse future de United à Martial, se classe cinquième, mais déjà avec 11% de probabilités implicites.

Soler, le chemin inverse de Morata

Miquel Soler est le deuxième joueur à défendre les trois maillots. Il a d’abord joué pour le FC Barcelone entre 1988 et 1991, puis il a passé une saison dans les rangs de l’Atlético de Madrid et est revenu au Camp Nou pour une autre saison.. Au cours de la saison 1995/1996, il a joué pour le Real Madrid avec qui il a joué 19 matchs car s’il atteignait 20, ils devaient le renouveler automatiquement. En plus des trois grands, Soler a également gravi les échelons d’Olot, Espanyol, L’Hospitalet, Séville, Saragosse et Majorque où il a raccroché les bottines en 2003.

Haaland ou Morata ?

Concernant l’éventuelle signature de Haaland ou de Morata, Laporta appelle à la prudence : « Vous me permettrez de ne pas parler des joueurs, car je ferais quelque chose qui ne nous profite pas du tout, ce qui serait mal. Parler de lui ne ferait qu’augmenter sa valeur. Nous travaillons pour renforcer les positions que le coach veut renforcer et nous y travaillons. Je ne vais pas parler de joueurs en particulier, nous aurions tort & rdquor;, a-t-il assuré dans la présentation de Ferrán Torres.

Il est également conscient que de nombreux joueurs ont pour objectif de rejoindre l’équipe du Barça : « Le Barça est une référence, tous les joueurs importants l’ont comme référence et nous travaillons pour améliorer un effectif en reconstruction. On verra bientôt la résurgence du Barça au niveau sportif. Économiquement nous sommes sur la bonne voie & rdquor;, a-t-il condamné.

Quelle sera l’équipe de Morata avant le 3 février 2022 ?

Cotes FC Barcelone – 83% de probabilité Reste à la Juventus – 25% Atlético de Madrid – 17% Séville – 11% Liverpool – 8%