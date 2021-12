Transferts du FC Barcelone | Quand Ferran Torres a ébloui le monde avant d’arriver à Manchester City

29/12/2021 à 21:21 CET

Ferran Torres est déjà un joueur du FC Barcelone et sera l’une des grandes attractions pour le club du Barça en 2022 lorsque le football officiel reviendra. Les défis de l’équipe de Xavi ont un incitatif chez un footballeur qui était une demande expresse du nouvel entraîneur culé.

Dans ce contexte, le niveau de Barcelone monte et, surtout, alimente les prédictions de Betfair pour être plus positive après une année pleine de déboires au Camp Nou. Non seulement à cause de sa contribution à Manchester City, mais parce qu’on parle d’un joueur qui a ébloui au début de sa carrière.

Barcelone peut avoir dans des tournois courts, à la fois la Copa del Rey et la Ligue Europa, deux bons exemples à comparer avec les succès pas si passés de Ferran Torres. Dans des tournois de courte durée comme le Championnat d’Europe U19 ou la Coupe du monde U17, Le Valencien a dirigé la génération 2000 de footballeurs espagnols et a réussi à être le meilleur joueur de ce championnat U19 avec l’Espagne et un autre des principaux attaquants de la Coupe du monde 2017..

Une liste de titres en très peu de saisons

Malgré sa jeunesse, en plus de s’être illustré dans deux phases finales avec l’Espagne dans les catégories inférieures, Ferran Torres a remporté la Copa del Rey avec Valence en 2019, la Premier et la Coupe de la Ligue avec City ou a été finaliste de la dernière UEFA. Ligue des Nations et Ligue des Champions. Un spécialiste de la distinction dans les championnats avec peu de matchs.

Quelque chose qui se reflète dans l’optimisme des prévisions de Betfair. Que Barcelone remporte la Copa del Rey a une probabilité de 25% attribuée à Betfair, ce qui en fait le championnat dans lequel les parieurs que l’équipe culé réussit ont le plus confiance. Seulement battu par le Real Madrid dans le tournoi KO avec 27% de chances.

Génération d’or

Ferran Torres est devenu le héros de l’équipe européenne espagnole des moins de 19 ans et aussi le meilleur joueur du tournoi. C’était en 2019 une autre bonne nouvelle pour les catégories inférieures de Valence après que Kang-in Lee a été nommé Ballon d’Or de la Coupe du Monde U20 après avoir perdu la finale.

Avec deux buts en finale et un penalty décisif en demi-finale, Ferran a montré la maturité et le sang-froid d’un vétéran, malgré ses 19 ans. La vérité est que le footballeur de Foios (Valence) a disputé 37 matches (1 749 minutes, 3 buts) du plus haut niveau qu’il a joué cette saison avec le club de Mestalla..

Ferran est devenu un joueur de l’équipe première de Valence en janvier 2018 après s’être illustré lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en Inde (l’Espagne a été battue par l’Angleterre superlative en finale 5-2). C’est à partir de là que Marcelino le dose et donne des minutes petit à petit. Le titre avec les U19 et ses performances individuelles exceptionnelles ont confirmé l’engagement de Valence envers le joueur formé dans les catégories Paterna, se distinguant dans toutes les équipes depuis son enfance..

Ligue Europa ?

« S’ils parlent bien de nous, c’est pour quelque chose. Nous l’avons montré sur le terrain en étant champions d’Europe U-17 et U-19 et vice-champion du monde U-17, ça tout le monde ne peut pas le dire. Je pense que nous sommes une génération qui a marqué l’histoire », a expliqué le désormais footballeur barcelonais. Ferran Torres s’est démarqué au niveau d’une génération de footballeurs, la plupart nés en 2000, avec beaucoup de qualité, mais pas tous avec la même opportunité d’avoir des minutes en première division.

Selon les prédictions de Betfair, que Barcelone remporte la Ligue Europa est désormais la cinquième option de toutes avec une probabilité implicite de succès de 10%. Ferran a été finaliste avec City en Ligue des champions et aspire à rediriger avec son football un club qui n’avait pas quitté la Coupe d’Europe depuis plus de deux décennies.