Transferts du FC Barcelone | Xavi veut un trident Luis Enrique pour son Barça

30/12/2021 à 19h00 CET

L’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, est à la recherche de son trident particulier, comme Luis Enrique l’avait déjà fait pendant son séjour au Camp Nou avec Leo Messi, Luis Suárez et Neymar ou Pep Guardiola avec Eto’o, Henry et Leo Messi.

L’Egarense, qui a pris les rênes du projet dans l’un des moments les plus mouvementés de l’histoire moderne du club, aurait expressément demandé à Álvaro Morata de façonner son attaque, où Fati, Dembélé, Ferran Torres ou Depay sont également destinés à être la clé.

L’ancien capitaine de l’équipe première continue de tester et de chercher des formules pour alimenter une équipe marquée par la jeunesse et le manque de moyens en attaque. L’arrivée de l’équipe de jeunes du Real Madrid serait une étape de plus dans la recherche de son équipe de rêve pour Barcelone.

Après Ferran Torres, le club veut Morata

L’Espagnol est devenu l’une des priorités de la direction sportive après l’arrivée de Ferran Torres. Compte tenu du retrait forcé de Kun Agüero et du départ imminent de Luuk De Jong, l’entité recherche un deuxième renfort pour la deuxième partie de la saison 2021/22.

L’ex du Real Madrid s’inscrit sept buts et trois passes décisives jusqu’à présent cette année et ses moyennes de pointage au cours des quatre dernières saisons sont d’environ 17 buts garantis, quelque chose que l’équipe apprécierait dans de nombreux aspects offensifs.