Transferts Harry Kane, Jack Grealish et Jadon Sancho, Paul Pobga et David de Gea vendus

Quelle que soit la fin de cette saison pour Manchester United, un énorme mercato attend cet été.

Après avoir mis les dernières campagnes difficiles de Premier League derrière eux, ils semblent prêts à terminer deuxième du tableau et pourraient potentiellement gagner la Ligue Europa.

United a fini par avoir une belle saison après un début très fragile

Mais s’ils veulent défier Man City, champion élu, pour le titre la prochaine fois, ce qui devrait être l’ambition d’un club de la taille des Red Devils, les dernières pièces du puzzle doivent être mises en place.

Les fans, les experts et les légendes des clubs ont tous leurs propres idées sur la façon dont Ole Gunnar Solskjaer devrait dépenser son argent de poche auprès des Glazers cet été.

Certains pensent qu’un autre défenseur central est essentiel pour que le club puisse défier et éventuellement remplacer Victor Lindelof aux côtés du capitaine Harry Maguire. Regardez ce que Ruben Dias a fait pour leurs rivaux.

D’autres vous diront qu’un avant-centre est la principale préoccupation avec les ratés d’Anthony Martial et l’avenir incertain d’Edinson Cavani. Bien qu’il semble maintenant très improbable, Erling Haaland sera disponible.

Gabby Agbonlahor pense qu’Harry Kane pourrait “ tout gagner ” à Manchester United mais ne s’attend pas à ce que Daniel Levy vende l’attaquant vedette pour moins de 100 millions de livres sterling.

Peut-être une autre option sur le flanc droit pour donner à Mason Greenwood plus de temps pour s’épanouir?

Pendant ce temps, étant donné le manque apparent de confiance en Donny van de Beek et la nécessité d’alléger le fardeau du talisman Bruno Fernandes, un autre milieu de terrain créatif pourrait être engagé.

Le capitaine légendaire de United, Roy Keane, a eu son mot à dire sur la question et il estime que l’attaquant Harry Kane et Jack Grealish devraient être les premiers sur la liste de souhaits.

L’ancien capitaine de United a déclaré sur Sky Sports: «Vous savez qui j’aimerais voir ici, les deux joueurs auxquels j’ai pensé au cours des deux dernières semaines qui, je pense, seraient géniaux pour Man United, j’irais pour Harry Kane, quoi qu’il en coûte.

Keane n’a jamais hésité à donner un avis sur les affaires à Old Trafford

«J’irais aussi pour Grealish – je pense que United est encore à court de ce joueur spécial, je pense que Grealish leur donnerait ça. Il aimerait jouer à Old Trafford, je pense que les fans l’aimeraient.

«Ce que j’admire chez Jack, je pense qu’il a beaucoup de courage sur un terrain de football, il est excellent dans les espaces restreints, depuis un an ou deux, son produit final s’est amélioré, c’est un excellent joueur.

«Nous savons que Kane garantirait des buts. Serait-il difficile d’obtenir ces deux joueurs? Vous pariez que ce serait votre vie, mais Man United doit essayer de tirer le meilleur parti, sinon nous aurons la même conversation l’année prochaine sur le fait que United sera presque là.

Avant la blessure, Grealish était dans une forme exceptionnelle pour Aston Villa

Kane doit prendre une énorme décision sur sa carrière cet été et pourrait quitter Tottenham pour Manchester United

Kane a également été soutenu pour déménager à United pour plus de 110 millions de livres sterling, afin qu’il puisse les aider à remporter la Premier League et la Ligue des champions aux côtés de Jadon Sancho.

«Vous n’obtiendrez pas Harry Kane pour 90 millions de livres sterling de Daniel Levy», a déclaré Gabriel Agbonlahor à talkSPORT. «Cela va coûter plus de 110 millions de livres sterling. Juste à cause de sa qualité de joueur. C’est un finisseur naturel au sommet de sa carrière. Je ne peux tout simplement pas voir cela se produire pour 90 millions de livres sterling.

«Il pourrait tout gagner là-bas. Manchester United a probablement besoin d’un autre ailier droit, d’un attaquant et d’un demi-centre. S’ils pouvaient avoir Harry Kane, peut-être Sancho et un demi-centre de classe mondiale, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas gagner la Premier League et la Champions League.

Il a été affirmé que Sancho pourrait être autorisé à quitter le Borussia Dortmund cet été.

United était désespéré de décrocher l’ailier anglais, mais a finalement refusé de payer le prix demandé de 117 millions de livres sterling fixé par les géants allemands.

. ou concédants de licence

Sancho a récemment redécouvert son ancienne forme et Man United pourrait essayer de le signer à nouveau

Maintenant, cependant, Sancho pourrait quitter le club et pour une somme moindre, ce qui pourrait ramener les Red Devils à la table.

Ne vous inquiétez pas si vous vous demandez comment ils pourraient financer ce triumvirat de transfert.

Le milieu de terrain Paul Pogba n’est jamais loin de certaines spéculations et son nom est toujours mentionné en collaboration avec le Real Madrid.

Récemment, son agent Mino Raiola a été interrogé pour savoir si un accord pouvait être conclu et a déclaré que “ rien n’est impossible ”.

Pogba semble heureux à United mais un transfert au Real Madrid se profile à l’horizon

Le gardien de but David de Gea est un autre grand nom avec un salaire énorme qui pourrait aussi partir, avec Dean Henderson maintenant non. 1 à Old Trafford.

Donc, si cet argent pour Pogba et De Gea, qui est susceptible d’être assez lourd, entre, pourquoi Kane, Grealish et Sancho ne peuvent-ils pas tous se rendre à Old Trafford?

Henderson a remplacé De Gea entre les bâtons

Mais comment s’intégreraient-ils?

Comment Manchester United pourrait s’aligner…

Il serait difficile pour les trois d’être signés, d’accord, mais ils s’intégreraient parfaitement, surtout si Cavani ne renouvelle pas son contrat actuel.

Kane est l’un des meilleurs avant-centres au monde et cela signifie que lorsque Marcus Rashford joue, il ne sera pas détourné dans le rôle et peut toujours jouer sur le flanc gauche.

Grealish est susceptible d’échanger sa place avec Rashford s’il déménage à Old Trafford, tandis que Sancho se place bien du côté opposé.

Imaginez pouvoir faire sortir Rashford et Greenwood du banc!

United doit envisager un autre organisme au milieu de terrain et en défense, mais ils n’ont pas besoin de casser leur tirelire, car les bonnes affaires du continent, capables d’ajouter de la profondeur, devraient être facilement disponibles, en particulier depuis la France.

Il convient de noter que l’équipe de Solskjaer a la troisième meilleure défense de la Premier League, il serait donc imprudent de trop bricoler.

Cette équipe pourrait-elle défier Man City pour le titre de Premier League la saison prochaine?