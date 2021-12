Transferts NBA : Anthony Tolliver servira dans la 12e franchise de sa carrière

Les pertes dans la ligue se poursuivent en raison de protocoles et de blessures et, par conséquent, le transferts NBA de vétérans avec une longue expérience qui peuvent apporter des choses intéressantes aux équipes dans des contextes disparates. Antoine Tolliver reviendra concourir au plus haut niveau et le fera dans Pélicans de la Nouvelle-Orléans. L’un des journaliers de la ligue qui a joué pour le plus d’équipes au cours de sa carrière, il a signé un contrat de 10 jours avec l’équipe de la Nouvelle-Orléans et pourrait rivaliser pendant quelques minutes avec Willy Hernangómez. Un autre qui a signé pour Pelicans est Justin James.

James a joué pour le Cleveland * Charge cette saison. – Shams Charania (@ShamsCharania) 26 décembre 2021

Les New Orleans Pelicans signent un contrat de 10 jours, le vétéran de la NBA Anthony Tolliver, selon des sources @TheAthletic @Stadium. – Shams Charania (@ShamsCharania) 26 décembre 2021