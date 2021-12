Transferts NBA : James Ennis III et Alize Johnson signent des CDD

Le marché de la ligue continue d’être très mouvementé en raison des quarantaines et du besoin de bas de garde-robe dans les équipes, et au cours des dernières heures, certains ont été libérés transferts NBA intéressant Parmi eux tous, deux joueurs qui ont bénéficié d’une continuité au plus haut niveau au cours de certaines parties de leur carrière, tels que James Ennis III, qui jouera avec les Clippers de Los Angeles, et Alizé Johnson, renfort des Wizards de Washington. D’autres qui auront une chance sont Kyle gars, à Miami Heat, et Justin robinson, à Detroit Pistons.

