Transferts NBA : Rajon Rondo complétera le roster des Lakers

Le retour de Rondo Rajon à Les Lakers de Los Angeles c’est pratiquement un fait. En l’absence d’un peu plus d’un jour avant que sa signature pour la franchise Angelina puisse être officialisée (48 heures doivent s’écouler pour quitter la liste de renonciation et devenir un agent libre), la base vétéran complétera le modèle violet et or pour le nouvelle saison 2021/22.

La nouvelle est arrivée quelques instants après que Woj lui-même a annoncé l’accord entre Rondo et Grizzly de Memphis pour un « rachat » pour sortir de la franchise du Tennessee (d’où il appartient à la liste des renonciations) avant le début de la saison régulière, où il ne voulait pas concourir.

Après avoir accepté un rachat avec les Grizzlies de Memphis, les Lakers de Los Angeles sont les premiers à signer le gardien Rajon Rondo, selon des sources à ESPN. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 28 août 2021

Rajon Rondo était venu aux Grizzlies via un échange avec les Clippers de Los Angeles le 16 août. Memphis a envoyé Eric Bledsoe en échange de Rondo lui-même, Patrick Beverley et le centre Daniel Oturu. Conscient des quelques années de carrière NBA qui lui restent, il n’a pas souhaité jouer dans une équipe qui n’était pas ferme candidate au titre de champion.

A son retour chez les Lakers de Los Angeles (où il a déjà remporté sa deuxième bague en 2020, dans la ‘bulle’ d’Orlando contre le Miami Heat), Rondo débarque en Californie pour devenir le troisième but de l’équipe, derrière la star signataire de ce la franchise d’été, Russell Westbrook, et l’ajout d’été, Kendrick Nunn.

Accord pour le minimum

Dès qu’il deviendra joueur autonome sans restriction, Rajon Rondo devrait signer un contrat avec les Lakers pour un minimum de vétéran et une seule saison.