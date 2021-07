Transformation de l’éducation de l’apprentissage dirigé par l’enseignement à l’apprentissage guidé : Sunder Malyandi, Sahaj Software

“Le secteur EdTech en Inde devrait atteindre 30 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon un rapport de RBSA Advisors.”

L’épidémie de Covid-19 a déclenché une vague de numérisation dans notre vie. Tout est devenu numérique, des lieux de travail aux écoles, et avec cette transition rapide mais à grande échelle, il y a eu une augmentation substantielle de l’adoption de solutions avancées tirant parti de l’automatisation, de l’apprentissage automatique (ML) et de l’AR/VR pour obtenir un travail à distance/ environnement d’apprentissage/de commerce. ML a été à l’avant-garde de certaines des innovations / perturbations dans l’évolution des plates-formes EdTech qui ont non seulement fourni aux étudiants un environnement éducatif réaliste, mais ont également rendu le parcours d’apprentissage plus personnalisé. Tout, de l’enseignement à l’administration, de la création de cours aux évaluations, peut être facilement géré à l’aide de ces plates-formes, ouvrant la voie à une transition aussi fluide que possible vers la nouvelle norme pour les étudiants et les enseignants. Pour en savoir plus à ce sujet, Financial Express Online s’est adressé à Sunder Malyandi, co-fondateur et directeur de la stratégie chez Sahaj Software. Extraits :

Comment Sahaj Software développe-t-il l’innovation et la technologie pour transformer le secteur EdTech en Inde ? Quelles sont les tendances que vous anticipez dans ce secteur ?

Le secteur EdTech en Inde devrait atteindre 30 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, selon un rapport de RBSA Advisors. Cela indique qu’il existe de nombreuses possibilités de croissance et de transformation dans ce secteur. Parmi les différentes technologies, les données et l’IA (intelligence artificielle) joueront un rôle essentiel dans l’amélioration des installations d’analyse de l’apprentissage, l’automatisation des processus administratifs et d’apprentissage et l’amélioration de la portée de l’enseignement. Les solutions logicielles d’IA peuvent transformer le secteur de l’éducation de quatre manières générales : l’apprentissage personnalisé ou adaptatif, les solutions d’aide aux enseignants, l’apprentissage collaboratif et le contenu et les expériences étendus via les solutions AR/VR.

Chez Sahaj, nous nous concentrons sur la conception et le développement de solutions en adoptant à la fois des technologies établies et émergentes, y compris, mais sans s’y limiter, l’informatique distribuée, la cryptographie, l’ingénierie des données et l’intelligence artificielle. Nous croyons en la compréhension globale du contexte du problème et des résultats souhaités, puis en la fourniture d’une solution simple mais élégante et extensible. Notre compétence principale réside dans la résolution de défis complexes et la création de solutions sur mesure qui permettent aux clients de créer ou d’amplifier la différenciation commerciale. De plus, nos solutions ont une tendance positive à tirer parti des frameworks open source ainsi qu’à contribuer à l’open source.

Comment pensez-vous que l’IA et l’apprentissage automatique auront un impact sur le secteur de l’éducation dans les années à venir ?

Selon le rapport Horizon 2018 sur l’enseignement supérieur, les experts suggèrent que l’application de l’intelligence artificielle augmentera de 43% au cours de l’année 2018-2022. Cependant, l’année 2020-2021 a vu un changement important dans l’éducation en raison de la pandémie de Covid-19. En conséquence, les environnements de classe en ligne sont devenus la nouvelle norme. Plusieurs solutions ont déjà été introduites où l’IA/ML et la VR sont utilisées pour l’apprentissage et permettent de meilleurs résultats d’apprentissage dans l’ensemble du secteur. À l’avenir, nous nous attendons à ce que davantage de plates-formes et de solutions offrant des expériences d’apprentissage riches et personnalisées utilisant l’IA et la réalité virtuelle soient développées et adoptées par le secteur de l’éducation.

La transformation de l’apprentissage dirigé par l’enseignement vers l’apprentissage guidé a déjà commencé et nous voyons un chemin accéléré vers la maturité dans les prochaines années. Les solutions qui permettent la distribution numérique de contenu, les plans d’apprentissage guidés basés sur l’inférence, les évaluations automatisées, le contenu étendu (ou le contenu simulé) qui offrent des résultats d’apprentissage améliorés en faisant davantage appel aux facultés visuelles des apprenants, sont des tendances probables que les produits EdTech adopteront et évolueront .

Sunder Malyandi Co-fondateur et directeur de la stratégie, Sahaj Software

Parlez-nous de votre travail dans le secteur EdTech ?

Cela a été un voyage passionnant en partenariat avec certains des innovateurs et perturbateurs du secteur EdTech.

Nous sommes devenus les partenaires technologiques de la fondation Ekstep à ses débuts. La fondation Ekstep voulait transformer le système de livraison de l’éducation de la maternelle à 5 ans. L’objectif était de mettre en place un système capable de fournir des compétences de base en alphabétisation et cognitives à près de 200 millions d’enfants. Cela impliquait de collecter des données auprès de l’utilisateur, de fournir du contenu au public cible en tenant compte du fait que les apprenants ne seront pas toujours en ligne ou connectés. De plus, comme nous avons joué un rôle important dans les pratiques de développement et d’ingénierie, nous avons pu automatiser le processus de correctifs et de mises à jour, réduisant ainsi le temps de mise en ligne de 10 minutes ou moins. Sahaj a joué un rôle déterminant dans la construction du pipeline de données qui assimile les informations des appareils et rend les bonnes données disponibles sous la forme et la profondeur correctes aux différentes parties de la plate-forme. Les données collectées à partir de l’interaction par l’enfant sont mises à la disposition des partenaires et de la communauté au sens large. Afin de permettre une expérience transparente sur l’appareil, l’interface utilisateur est indépendante du composant de service derrière elle, qui agit en tant que serveur à part entière. Cette approche a permis la publication d’un SDK pour permettre à l’ensemble de la communauté de créer des applications et du contenu au sein de l’écosystème. L’expertise de Sahaj a également été mise à profit pour permettre l’agilité de l’application.

Une entreprise EdTech alimentée par l’IA, où nous nous sommes associés pour aider à faire évoluer les solutions d’évaluation en réorganisant deux de leurs systèmes de base basés sur une architecture de microservices, s’intégrant à leurs algorithmes d’IA, qui fournit un plan d’apprentissage personnalisé et fournit un contenu supplémentaire ciblé pour chacun élève. Nous continuons à travailler avec cette entreprise sur sa feuille de route stratégique pour les produits.

Un organisme à but non lucratif qui a pour mission de mettre des livres à la disposition de chaque enfant pour améliorer l’alphabétisation et introduire le plaisir de lire. Une équipe de Sahaj a développé une plate-forme numérique où a) les utilisateurs peuvent collaborer pour créer, annoter et traduire des histoires b) les lecteurs peuvent accéder et lire des histoires qui les intéressent et les explorer davantage.

Pensez-vous que les technologies AR, VR et AI dans le secteur de l’éducation offriront aux investisseurs de nouvelles opportunités ?

L’AR/VR et l’IA sont des sujets d’intérêt dans l’industrie depuis un certain temps déjà, de l’automatisation des processus au transport autonome. L’adoption de ces technologies dans les différentes industries n’a cessé d’augmenter, avec l’augmentation des activités d’investissement. Par exemple, Google a acquis la société européenne d’IA DeepMind pour 400 millions de dollars, Apple a acquis Xnor.ai, Cisco a acquis ThousandEyes, etc. – la liste s’allonge.

Plus précisément, dans le secteur EdTech, certains des géants de la technologie comme Google, Microsoft ont également réagi rapidement en déployant des solutions qui ont permis l’apprentissage via les canaux numériques pendant la pandémie. Dans les années à venir, nous sommes sûrs de voir plus d’innovation et donc une activité d’investissement accrue dans ce secteur.

Quelle est l’influence de l’évolution des données sur l’industrie de l’EdTech ?

Avec de plus en plus d’éducateurs et d’apprenants qui adoptent des solutions numériques, beaucoup plus de données et de contexte autour de l’apprentissage sont générés et capturés. Il est possible de tirer des inférences précieuses de ces données pour a) améliorer l’expérience de l’apprenant/enseignant b) des plans et des parcours d’apprentissage adaptatifs ou personnalisés c) faire évoluer / mettre à jour le contenu d’apprentissage, etc. d) surmonter les biais possibles dans le contenu et les évaluations, pour nommer un peu. Dans l’ensemble de l’industrie EdTech, en commençant par les institutions et les éducateurs jusqu’aux institutions financières, ils travaillent sur des solutions pour créer de la valeur pour leurs entreprises en améliorant la portée des apprenants et en permettant de meilleurs résultats d’apprentissage. L’IA semble avoir une multitude d’applications dans l’éducation. L’innovation profite à la fois aux éducateurs et aux apprenants. L’IA aidera le secteur de l’éducation de diverses manières.

Comment la gamification incite-t-elle les millennials à s’intéresser au codage ?

La gamification enseigne aux étudiants comment gérer des circonstances compliquées et complexes de manière simple, tout en rendant le processus d’apprentissage plus intéressant et compétitif dans certains aspects. Il améliore leurs capacités de résolution de problèmes et améliore la clarté de leur processus cognitif. C’est pourquoi, même lorsqu’elles sont liées aux universitaires, les applications basées sur les jeux sont populaires auprès des personnes de tous âges et de tous intérêts. Des plates-formes telles que Scratch et Mblock aident les jeunes apprenants à comprendre les concepts de codage essentiels tels que les événements, les actions et les boucles. Jette les bases permettant aux jeunes de commencer et de comprendre la programmation et la robotique. De telles plates-formes encouragent les esprits curieux et leur fournissent une plate-forme pour interagir avec leur public. L’influence distincte des jeux sur le cerveau des millennials est le principal moteur de l’intérêt croissant pour le sujet du codage.

