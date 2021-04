Transformation numérique: les compétences technologiques du nouvel âge voient la demande augmenter

Les données de Quess montrent une forte augmentation de la demande de compétences du nouvel âge entre octobre et mars; dans le segment de la sécurité informatique, la demande a augmenté de 166%, pour le full stack de 110% et pour les développeurs Android de 80%. Dans le segment de l’analyse de données, la demande a augmenté de 44,7%. (Image représentative)

La demande de professionnels de l’informatique continue d’augmenter à mesure que les entreprises numérisent leurs opérations. Les entreprises sont désormais prêtes à payer le prix fort pour ceux qui sont qualifiés dans les espaces du nouvel âge tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et le cloud computing. Ils recherchent également des personnes possédant plus d’une compétence.

«Dans l’ensemble, nous avons vu les salaires augmenter de 30 à 40% en moyenne pour les personnes ayant des compétences du nouvel âge», a déclaré Sudhakar Balakrishnan, PDG du groupe FirstMeridian Business Services.

Comme le révèlent les données sur Naukri.com, la vague de transformation numérique a entraîné une demande de professionnels des logiciels informatiques en hausse de 53% sur l’année jusqu’en mars.

Vijay Sivaram, PDG de Quess IT Staffing, a déclaré à FE qu’avec les restrictions de séjour à la maison et la distanciation sociale catalysant la collaboration et le commerce en ligne, plus de 80% des entreprises sont convaincues que la transformation numérique est une nécessité stratégique. «Avec cette augmentation de la demande de technologie, les nouveaux ensembles de compétences indispensables ont changé», a déclaré Sivaram.

Les données de Quess montrent une forte augmentation de la demande de compétences du nouvel âge entre octobre et mars; dans le segment de la sécurité informatique, la demande a augmenté de 166%, pour le full stack de 110% et pour les développeurs Android de 80%. Dans le segment de l’analyse de données, la demande a augmenté de 44,7%.

Accenture India a confirmé qu’il serait sur le marché des compétences en demande dans des domaines tels que le numérique, le cloud, la sécurité, les données et l’IA, ainsi que les plates-formes et d’autres compétences de base, bien qu’il ait refusé de divulguer des chiffres. La société a ajouté qu’elle recrutait des experts dans des secteurs verticaux, notamment des services financiers, des biens et services de consommation, des sciences de la vie et des experts fonctionnels dans les domaines de la finance et de la comptabilité, du marketing, des achats et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Sivaram de Quess a déclaré que, bien qu’à l’ère pré-Covid, ces compétences étaient considérées comme une niche et étaient principalement demandées par les entreprises de produits et les captives, maintenant même les entreprises de services embauchent des talents compétents en numérique pour créer et adopter des systèmes numériques. La demande de professionnels qualifiés a augmenté de 22,5%, menée par BFSI, les services technologiques et le conseil et l’automobile et l’ingénierie.

Balakrishnan a expliqué que les lacunes de l’infrastructure sont visibles et doivent être comblées. «Ce n’est plus un élément de liste sur la feuille de route. Il doit être fermement en place dans le scénario d’aujourd’hui », a déclaré Balakrishnan, ajoutant que la deuxième vague a souligné l’urgence de le faire.

Ravish Agrawal, co-fondateur et PDG d’Able Jobs, a observé que si des ingénieurs sont embauchés pour construire l’infrastructure, les rôles de vente et de support sont également importants étant donné que plusieurs nouveaux utilisateurs de la plate-forme ont besoin d’assistance pendant et après la transaction. .

Agrawal a observé que si les grandes entreprises continuent à embaucher des employés permanents, les start-ups sont majoritairement passées à des postes temporaires car l’environnement est incertain. «Les startups embauchent sur contrat, à la pige ou offrent des stages plutôt que d’embaucher des postes à temps plein. Nous avons constaté une augmentation des demandes de personnes pendant 3 à 6 mois, avec l’assurance qu’elles deviendraient des employés à temps plein en fonction de la performance », a-t-il déclaré.

Les géants de l’informatique, bien sûr, continuent d’ajouter à leurs effectifs. Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé qu’elle embaucherait 40 000 personnes au cours de l’exercice 22, tandis qu’Infosys a exprimé son intention d’en recruter 26 000, voire plus. Les analystes estiment que les cinq principales sociétés informatiques – TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies et Tech Mahindra – pourraient attirer plus d’un lakh cette année.

