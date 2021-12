Transformer avec la technologie : façonner l’avenir de l’immobilier

Alors que le secteur immobilier en est aux premiers stades d’un changement technologique gigantesque, le gouvernement de l’Union a apporté un soutien considérable pour que le secteur reste également pertinent.

Bien qu’il soit encore tôt, les développeurs utilisent des visites virtuelles et des réservations en ligne pour augmenter les ventes, ainsi que l’impression 3D, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets pour améliorer la qualité de la construction et réduire les délais.

Estimé à 1 000 milliards de dollars d’ici 2030 et à un effectif d’environ 70 millions, tiré en grande partie par une demande croissante et une multitude de réformes au cours de la dernière décennie, le secteur immobilier a néanmoins été durement touché, comme la plupart des autres secteurs, par Covid- 19. La deuxième vague a été particulièrement dévastatrice et a fait un lourd tribut aux ventes immobilières en avril et mai de cette année, plusieurs États étant partiellement bloqués pour contenir la propagation du coronavirus. Cependant, les nouveaux lancements ont commencé à augmenter en juin, lorsque les États ont commencé à lever progressivement les restrictions.

Comment le secteur a-t-il réussi à garder la tête hors de l’eau pendant les 14-15 mois douloureux de la pandémie ?

Une grande partie de la réponse réside dans la manière dont le secteur immobilier s’est réinventé en adoptant la technologie pour stimuler les ventes et améliorer la qualité de la construction. Si un client ne visitait pas un site, certains des plus gros acteurs, à savoir. Godrej Properties, Shapoorji Pallonji Real Estate et Purvankara à Bangalore, ont apporté leurs projets directement dans le salon de l’acheteur potentiel, via des réservations en ligne, des appels zoom et des centres d’expérience virtuelle pour enregistrer les ventes sur un marché mort. En fait, Godrej Properties aurait vendu 500 maisons utilisant la technologie au cours du trimestre clos en mars 2021. Le ministère du Logement et des Affaires urbaines, avec le Conseil national de développement immobilier, a également lancé un portail de commerce électronique sur lequel les développeurs offriront leurs maisons prêtes à emménager pour la vente numérique.

Alors que le secteur immobilier en est aux premiers stades d’un changement technologique gigantesque, le gouvernement de l’Union a apporté un soutien considérable pour que le secteur reste également pertinent. Explorons les changements dans ce paysage.

Numérisation

La communication numérique devient la norme et l’efficacité, la sécurité et l’hygiène sont d’une importance primordiale, avec la technologie de Proptech, les acheteurs et les vendeurs de biens immobiliers peuvent accéder à l’information et consulter en ligne.

Catalogues en ligne, visites vidéo/virtuelles de la propriété, transactions en ligne sont quelques-uns des paramètres que le secteur immobilier a commencé à adopter en utilisant la technologie pour rendre les processus plus rapides, plus efficaces et plus conviviaux.

L’industrie a commencé à adopter des processus innovants qui numérisent les processus traditionnels, permettant à l’agent immobilier d’analyser plus de données, d’être accessibles en ligne et en temps réel, tandis que dans ce contexte, le gouvernement a prolongé le programme de modernisation des enregistrements fonciers numériques en Inde (DILRMP) jusqu’en 2020- 21 pour s’appuyer sur les caractéristiques communes existant dans les registres fonciers dans différents États et développer un système intégré de gestion des informations foncières (ILIMS) à travers l’Inde, permettant aux États d’ajouter leurs exigences spécifiques à l’État.

L’objectif est d’assurer l’unicité de toutes les transactions et de tenir à jour les registres fonciers pour établir un lien entre toutes les transactions immobilières.

Construction innovante

Ceux-ci incluent des avantages architecturaux ou des améliorations dans les matériaux et les processus de construction (par exemple, l’impression 3D et la construction modulaire).

L’impression 3D de structures est un domaine encore assez naissant mais prometteur. La technologie peut jouer un rôle clé pour aider l’Inde à réaliser la mission de « loger pour tous », sous le Pradhan Mantri Awas Yojana (Urbain) ou PMAY (U) qui, selon les estimations actuelles, nécessite la construction d’un nombre impressionnant de 60 millions de maisons d’ici 2022. .

En fait, même les startups commencent à parier sur cette technologie, et une entreprise soutenue par IIT Madras aurait présenté sa technologie d’impression 3D avec la construction d’une maison sur le campus de l’institution.

L’entreprise utilise une imprimante 3D en béton qui fonctionne sur une conception bidimensionnelle informatisée et construit une structure 3D en une série de couches en extrudant un matériau de construction fluide semblable à du béton. L’« automatisation » qui en résulte réduit considérablement les délais de construction, et si la technologie est acceptée, elle pourrait grandement contribuer à atteindre l’échéance du « logement pour tous d’ici 2022 ».

Le dépassement de temps et de coûts est un défi immobilier majeur. L’IA facilite la « construction intelligente » grâce à des relevés par drones, des cartes et des modèles 3D, l’extraction de plans et la simulation d’optimiseurs de calendrier de projet qui envisagent les options de livraison du projet et augmentent la planification globale du projet.

Le Premier ministre Narendra Modi a jeté les bases des Light House Projects (LHP) dans le cadre du Global Housing Technology Challenge-Inde (GHTC-Inde) dans six États.

Le programme GHTC-Inde aiderait à construire plus de 1 000 maisons dans chaque ville de ces six États en 12 mois. La caractéristique clé du LHP est de fournir aux personnes des logements durables qui sont économiques et solides et qui ont été construits à l’aide de techniques spéciales. Les poutres-colonnes et les panneaux de ces maisons sont fabriqués dans des usines et amenés sur chantier pour assemblage.

Espaces de travail flexibles

Avec l’avènement du lieu de travail « n’importe où » et « à tout moment », les agents immobiliers doivent être flexibles en termes de temps, d’emplacement et d’environnement pour la location de propriétés commerciales. Les postes de travail peuvent être attribués « n’importe où » et « à tout moment ».

Les agents immobiliers embauchent des scientifiques des données pour obtenir des informations à partir des systèmes de gestion des bâtiments, des commentaires des locataires et des cartes magnétiques pour évaluer, développer et introduire des modèles opérationnels flexibles dans leurs portefeuilles afin d’assurer une utilisation optimale des propriétés commerciales.

Milieu de travail et résidences sains

Le Covid-19 a changé notre façon de penser notre santé et notre sécurité dans les espaces publics.

Les rapports de densité, la technologie sans contact, les capteurs pour surveiller les polluants atmosphériques, les robots pour les activités de nettoyage sur le lieu de travail post-pandémique peuvent permettre un environnement de travail sain.

Internet des objets (IoT)

L’IoT relie plusieurs appareils, systèmes et/ou bâtiments dans le but de rendre l’immobilier plus efficace, durable et convivial. La technologie est utile dans un monde qui évolue rapidement vers la nouvelle norme d’accès distant ou virtuel, par opposition à la présence physique.

Réalité virtuelle et cartographie 3D

Ces technologies reproduisent un environnement en utilisant la simulation informatique. La technologie des drones permet aux utilisateurs de créer une réalité alternative (par exemple, la modélisation des informations du bâtiment)

L’adoption de la réalité virtuelle ou de la technologie de cartographie 3D pour fournir une visite virtuelle numérique permet aux locataires potentiels, aux acheteurs ou aux gestionnaires d’entreprendre une inspection de propriété en ligne. La technologie fusionne des images et des vidéos d’une propriété et crée un espace numérique qui est essentiellement impossible à distinguer de la propriété réelle. Cela offre potentiellement de nouvelles expériences exclusives aux investisseurs, et donc la possibilité de se différencier des concurrents. Les architectures de pré-construction peuvent être visualisées avec un minimum de clics.

Conclusion

De nombreuses organisations immobilières manquent aujourd’hui des capacités numériques de bout en bout entièrement intégrées nécessaires pour rivaliser dans l’industrie d’aujourd’hui. Il est important pour les agents immobiliers de tirer parti de la technologie pour une valeur à long terme plus élevée et une meilleure prise de décision.

(Par Ashoo Gupta, associé, Shardul Amarchand Mangaldas & Co.)

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sont personnelles.

