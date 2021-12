Transformer l’assainissement rural à Odisha : Jajpur ouvre la voie

Grâce à cette initiative, le bloc a mis en place un système scientifique d’élimination des déchets pour assurer un assainissement sûr et une gestion des déchets solides et liquides pour les zones rurales.

Par Bibhudatta Sahu

Jajpur à Odisha est devenu l’un des rares districts à lancer des véhicules à batterie pour la collecte des déchets solides en porte-à-porte dans les zones rurales. En plus d’assurer la collecte des ordures selon un modèle de porte-à-porte similaire aux villes, l’initiative favorisera l’autonomisation des femmes. Les groupes d’entraide pour les femmes (WSHG) exploiteront ces véhicules à batterie. Grâce à cette initiative, le bloc a mis en place un système scientifique d’élimination des déchets pour assurer un assainissement sûr et une gestion des déchets solides et liquides dans les zones rurales.

À cette occasion, Sri Sourav Chakrabarty, BDO Jajpur, a déclaré : « Jajpur est sur le point d’être un terrain fertile pour les innovations axées sur la gestion des déchets solides et liquides et les stratégies de recyclage et de réutilisation des déchets plastiques pour une économie circulaire robuste. Ce partenariat est le dernier d’une série d’alliances stratégiques avec des agences des Nations Unies pour apporter les meilleures pratiques de développement à Jajpur. infrastructures du quartier.

Il a ajouté : « nous sommes heureux de nous associer à l’UNICEF et au PNUD pour réaliser notre vision de développer le bloc de Jajpur en tant que premier bloc de l’Inde à atteindre 100 % de collecte porte-à-porte. L’approche systématique adoptée pour le projet garantira de meilleures mesures de sécurité sociale, abordera la création d’emplois et aura un impact sur les moyens de subsistance en s’engageant avec le secteur informel. Le bloc se prépare également à devenir bientôt un quartier sans plastique.

Le Groupe Atha soutient le projet dans le cadre de sa démarche RSE. Le partenaire technique du projet comprend l’UNICEF, l’AIIMS Bhubaneswar et le PNUD. Ensemble, ces organisations ont créé une approche communautaire durable pour la gestion des déchets solides et liquides, la gestion intégrée des déchets plastiques et le recyclage efficace dans le district.

Au cours de sa durée de vie de 4 ans, le projet favorisera un paradigme d’économie circulaire durable dans le quartier. Le PNUD fournira un soutien technique à l’administration du district de Jajpur pour établir des liens en aval cruciaux dans la stratégie de recyclage et apporter une croissance inclusive à toutes les parties prenantes de l’écosystème de gestion des déchets, surveillé par un comité de pilotage du projet. L’objectif du programme est de faciliter une approche décentralisée des opérations à le niveau bloc-GP-Village à travers un alignement avec les ULB pour promouvoir et renforcer les entrepreneurs locaux (recycleurs) pour encourager le recyclage des déchets et développer des marchés de matériaux recyclés démontrant une économie circulaire.

Le PNUD fournira également un soutien administratif et technique pour établir l’approche systémique de la gestion des déchets dans les zones urbaines et rurales afin d’assurer une croissance inclusive pour les ramasseurs de déchets dans le MRF en les reliant à des projets sociaux. De même, il sensibilisera les citoyens et d’autres parties prenantes importantes aux pratiques durables de gestion des déchets plastiques par le biais d’activités d’IEC, y compris le suivi et l’évaluation de la collecte et de l’élimination des déchets. Transformer les normes comportementales des populations rurales est une tâche particulièrement difficile, et cela ne fonctionnera que si les communautés rurales changent de l’intérieur.

Le projet aidera le district de Jajpur à faire des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs de développement durable et apportera au district des modèles de développement de gestion des déchets solides et liquides en milieu rural reconnus dans le monde entier, tout en contribuant à la prospérité et à la qualité de vie de ses citoyens. L’administration du district a commencé le voyage de mille miles vers l’amélioration de la couverture sanitaire à Odisha et en Inde. Cependant, beaucoup dépendra de la mesure dans laquelle cette initiative trouvera un écho parmi les gens, et si et comment l’administration du district s’impliquera pour sensibiliser et soutenir la lutte.

Dans le cas de l’assainissement rural, après avoir surmonté le défi initial d’augmenter la zone de couverture et d’assurer le statut fonctionnel à long terme de l’infrastructure physique, la vraie tâche sera d’assurer un changement de comportement. L’implication d’entreprises privées à travers des initiatives de RSE et d’organisations internationales comme l’UNICEF et le PNUD s’avérera importante pour soutenir les efforts de l’administration du district. Pour assurer une transformation à long terme, les communautés et le gouvernement doivent partager la responsabilité de l’entretien.

L’autre moitié du défi consiste à déraciner des croyances et des tabous profondément enracinés dans l’esprit des populations rurales. Pour faire de cette initiative un succès, il est impératif de planifier des campagnes à long terme pour sensibiliser, créer des innovations contextualisées au niveau régional, des discussions de groupe et l’autonomisation des femmes. Dans le même temps, il est crucial pour les autorités de rendre la gouvernance de l’assainissement rural plus transparente en renforçant les liens entre les villageois et les services d’assainissement, et en augmentant la participation participative des communautés dans le cadre central de la planification et de l’exploitation.

(L’auteur est un chercheur indépendant diplômé de TISS, Mumbai avec plus de 8 ans d’expérience professionnelle dans le gouvernement et le secteur public. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans autorisation est interdit.)

