Transformer « Peaceful » en « Frantic » avec la scène de speedrunning d’Animal Crossing

Il y a toute une génération de joueurs qui gardent de bons souvenirs d’avoir plongé leurs gros orteils dans le sable grossier de Animal Crossing: Nouvelle Feuilleles plages de. Il y avait une chaleur calme qui est venue avec les villageois qui ont appelé votre maison de ville lentement construite. Le jeu était un phare de créativité où vous pouviez laisser le bruit des vagues de l’océan et les grillons et les gazouillis de la faune vous submerger. C’était et c’est toujours un titre parfait pour se détendre après une longue journée, et cette tranquillité s’est propagée à l’itération Switch, Nouveaux horizons.

Pourtant, il y a ceux qui choisissent de mettre de côté ce monde heureux et mélodique au profit de l’adrénaline et de la sueur provoquées par le speedrun. Il est compréhensible, pour la plupart des jeux, qu’il y ait un groupe de joueurs qui essaient de gagner du temps les uns des autres – en coupant des secondes dans des explosions de joie – mais il y a généralement un objectif final clair et défini à viser ; pense Mario Kartpistes de course qui nécessitent des sauts au pixel près de la carte pour atteindre le bon endroit. Il y a souvent quelque chose de moins exigeant que tout joueur non-speedrunning peut faire pour gagner du temps aussi. Quelque chose pour les deux parties.

Animal Crossing n’a pas ça. Le jeu est un bac à sable ouvert dédié à faire ce que vous voulez à votre rythme, régulier ou non, en profitant du petit monde que vous faites éclore et nourrissez. Pour cette raison, les speedrunners de New Leaf ont dû définir leurs propres paramètres ; « première dette effacée », par exemple, lorsqu’ils essaient de récupérer suffisamment d’argent le plus rapidement possible pour rembourser le prêt de leur maison.

« Quand le jeu est sorti en 2013, je m’y suis mis avec désinvolture », nous dit le streamer canadien Nick. « J’aime jouer au jeu tel qu’il est. Animal Crossing est de loin l’une de mes séries préférées, et New Leaf est probablement mon jeu préféré. » Jouer avec désinvolture n’a cependant pas duré trop longtemps, car trois ans plus tard, Nick est entré dans la communauté des coureurs de vitesse, occupant (au début de cette année) la première place pour la première dette effacée.

Nick a réussi à payer cette première dette immobilière en seulement sept minutes et 36 secondes, réduisant de six secondes le record du monde de l’époque. La douleur du dévouement et le frisson de frapper ce record sont partout sur son visage tout au long des derniers instants de sa tentative, jusqu’à ce que tout s’envole et qu’une véritable joie soit visible alors qu’il lance ses mains en l’air et commence à crier de joie…

Mais revenons en arrière. La fin est celle d’un vertige explosif, mais pour y arriver, il faut beaucoup de chance. Néanmoins, vous devez savoir ce que vous faites pour éviter de perdre un temps précieux.

Dans un jeu tellement alimenté par RNG, la meilleure façon de gagner du temps était juste d’avoir plus de chance

« La catégorie est complètement sans problème », explique Nick, expliquant comment fonctionne exactement Animal Crossing: la première dette de New Leaf. « Il n’y a pas besoin [to use glitches] puisque c’est si simple. Dans un jeu tellement alimenté par RNG [Random Number Generation], la meilleure façon de gagner du temps était d’avoir plus de chance. »

« La course est la suivante : descendez du train, parlez à Isabel ou à Nook pour placer votre maison, plantez l’arbre de la ville, achetez une pelle, puis trouvez l’argent en pierre. Le gain de temps vient principalement de l’argent en premier. essayez, ou obtenez une carte où l’arbre et la place de la ville sont plus proches l’un de l’autre. Une autre technique notable, aussi stupide que cela puisse paraître, consiste à maintenir le bouton « R » enfoncé pendant que vous parcourez le texte. Cela accélère considérablement le processus et aucun coureur l’utilisait vraiment jusqu’à Golderzoa, un ancien détenteur de WR et pionnier.

Regardez la vidéo de sa course record (vérifiez-la ci-dessous, mais soyez averti qu’elle contient un langage fort), vous remarquerez peut-être une autre petite bizarrerie concernant le texte. Nick, un anglophone, joue en coréen, et avec tant de speedruns avec de petits trucs, problèmes et exploits pour raser des fractions de seconde, nous avons supposé que c’était l’un d’entre eux. En fin de compte, le texte défile plus rapidement en coréen, et ce temps s’additionne – mais jouer à une copie coréenne du jeu est l’une des rares tactiques fiables pour accélérer les choses.

« Presque tout dépend du RNG », nous dit Nick, « du tout début pour obtenir une bonne mise en page de la carte jusqu’à la toute fin où se trouve votre argent, tout est RNG. Pour une course vraiment rapide, vous voulez une carte où l’hôtel de ville est directement à gauche ou à droite de la gare, et l’arbre étant du côté où l’hôtel de ville n’est pas. À partir de là, vous voulez un rocher d’argent juste à côté de la gare, et vous avez besoin d’un arbre fruitier parfait qui est proche de toute cette zone. Si vous pouvez obtenir ces choses correctement, vous pouvez obtenir un temps rapide, mais tout se résume à ce RNG.

Être si dépendant du hasard signifie que cette course est finalement due à une chance aveugle, et cela signifie également que vous allez recommencer encore et encore pour ce début parfait. Cela devient sans aucun doute fastidieux – nous avons déjà redémarré des îles dans New Horizons simplement parce qu’elles n’étaient pas ce que nous voulions, et recommencer ce processus de démarrage ardu, même une ou deux fois, a suffi à entraver notre élan, sans parler de le faire d’innombrables fois pour un record du monde de speedrun.

Pourtant, Nick n’est pas dissuadé de cette façon transformatrice de jouer à New Leaf, et c’est probablement le cas pour beaucoup de ces joueurs. Il l’apprécie toujours comme passe-temps, mais a trouvé une nouvelle façon de le regarder, lui donnant plus d’élan – plus de valeur de relecture. Même s’il a passé beaucoup de temps à se précipiter pour un premier temps d’effacement rapide de ses dettes, il est peut-être surprenant qu’il ne voyage pas dans le temps lorsqu’il joue avec désinvolture.

C’est un aperçu intéressant du fonctionnement du speedrunning. Cela ne change pas nécessairement ce qu’un jeu signifie pour quelqu’un en dehors de ces défis ou même ne modifie pas l’atmosphère qu’il apporte, cela offre juste une façon unique d’aborder un jeu que les développeurs n’ont probablement pas envisagé. C’est ce qui fait du speedrun une expérience si enrichissante, puisqu’elle ajoute finalement de la valeur aux jeux. Même avant Les étoiles de Super Mario 3D, Mario 64 allait fort avec une communauté saine dédiée à la battre aussi vite que possible.

Speedrunning maintient de nombreux titres plus anciens en vie, même face à de nouveaux modèles plus jeunes et plus branchés.

