Transformers et 5 autres franchises immunisées contre les mauvaises critiques

Transformateurs

Je pense que quand quelqu’un pense à de mauvaises franchises qui réussissent incroyablement bien financièrement, Transformers est en tête de liste. Cela dit, je ne pense pas que nous ayons jamais vraiment apprécié à quel point cette franchise a été critiquée. Par exemple, Bumblebee a été la première et la seule fois dans l’histoire de la franchise que le film a été universellement salué par la critique et le public. En fait, le seul accueil positif pour un film de Transformers sur les tomates pourries en dehors de Bumblebee est le score du public pour le premier film, et tout le reste est pourri.