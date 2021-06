Transformers : Heavy Metal — Ce que vous devez savoir

in

Au cours de l’E3 2021, Niantic, Hasbro et Takara Tomy ont annoncé un nouveau jeu mobile AR en préparation connu sous le nom de Transformers: Heavy Metal. Comme on pouvait s’y attendre, le jeu se concentrera sur les personnages et autres propriétés de l’univers Transformers.

En rapport: Les meilleurs jeux Android disponibles en ce moment

Jusqu’à présent, Niantic est silencieux sur les détails exacts du jeu. Cependant, nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur le Heavy Metal dans cet article ! Assurez-vous de mettre cette page en signet et de la revoir souvent, car nous la mettrons à jour régulièrement avec de nouvelles informations au fur et à mesure que nous les trouverons.

Qu’est-ce que Transformers : Heavy Metal ?

Niantic est la même société derrière le jeu AR à succès Pokémon Go. Par conséquent, il n’est pas surprenant d’apprendre que Transformers: Heavy Metal semble être un jeu de réalité augmentée (AR) très similaire.

Dans le jeu, vous serez un membre humain du Guardian Network, qui travaille avec les Autobots dans sa guerre sans fin contre les Decepticons. Votre tâche sera de découvrir des zones cachées de la Terre pour récolter des ressources qui vous aideront à vous battre avec les Decepticons. Les combats se feront au tour par tour et pourront se faire en solo ou avec des amis.

Voir également: Les meilleurs jeux de réalité augmentée et jeux AR pour Android

Very Very Spaceship, basé à Seattle, est le studio de développement du jeu, tandis que Niantic en est l’éditeur. Il s’agit d’un jeu sous licence officielle, il bénéficie donc du soutien total de Hasbro et Takara Tomy, qui possèdent la franchise Transformers.

On ne sait pas encore si le jeu sera directement lié à la célèbre franchise de films.

Quand sort le jeu ?

Niantic est très vague en ce qui concerne les détails de la sortie de Transformers: Heavy Metal. Cela étant dit, voici ce que nous savons jusqu’à présent.

À un moment donné « bientôt », il y aura un lancement en douceur sur des « marchés sélectionnés ». Ce lancement en douceur – qui sera probablement similaire à un programme bêta – durera pendant une période non divulguée.

Par la suite, le jeu verra un lancement mondial. Le seul pays de lancement spécifique répertorié dans les documents de presse est le Japon. Cela a du sens car la franchise Transformers est une propriété japonaise. Cependant, il serait probablement prudent de supposer que Transformers: Heavy Metal atterrira dans la plupart ou dans tous les mêmes pays que Pokémon Go.

Il n’y a pas de date pour le lancement mondial, mais Niantic dit que cela aura lieu en 2021.

Quels Transformers apparaîtront dans le jeu ?

C. Scott Brown / Autorité Android

Niantic a présenté l’art conceptuel ci-dessus pour le personnage populaire d’Autobot Bumblebee. La société a également spécifiquement fait référence à Optimus Prime dans ses documents de presse. Étant donné que ce sont les deux personnages les plus connus de la franchise, il n’est pas surprenant de voir qu’ils feront partie du jeu.

Les captures d’écran du jeu plus haut dans cet article montrent également cinq personnages supplémentaires (le cinquième est dans la deuxième capture d’écran très loin en arrière-plan). De plus, Wheeljack est mentionné comme gérant la liste de diffusion du jeu.

Cependant, étant donné qu’il s’agit d’un titre sous licence officielle, vous pouvez vous attendre à ce que tous les personnages principaux apparaissent, y compris l’ennemi juré d’Optimus Prime, le leader de Decepticon Megatron.

Comment rester informé de l’actualité de Transformers : Heavy Metal ?

Niantic a une liste de diffusion qui vous tiendra au courant des dernières informations. Vous pouvez vous y inscrire ici. Les e-mails viendront de Wheeljack, le savant fou des Autobots. Cette liste de diffusion vous avertira également à l’instant où le jeu atterrira.

De plus, il existe des comptes de médias sociaux spécifiques pour le jeu. Consultez les liens ci-dessous:

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Transformers: Heavy Metal. Gardez cette page dans vos favoris afin de rester au courant des dernières nouvelles!