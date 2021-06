‘Transformers: Heavy Metal’ est un nouveau jeu mobile AR de Niantic

in

Si vous étiez un fan de Pokémon GO, Ingress ou Harry Potter Wizards Unite, Niantic prépare un autre jeu mobile AR. Cette fois, TRANSFORMERS: Heavy Metal est le nouveau titre de la société en cours de développement.

Niantic s’associe à Hasbro et TOMY sur un jeu mobile AR du monde réel. TRANSFORMERS : Heavy Metal est toujours en développement mais Phil Hong, producteur exécutif du jeu, a expliqué plus en détail le jeu dans un article de blog :

« Aimez-vous les transformateurs ? » Quand j’étais à l’école primaire, je me souviens que l’enfant assis à côté de moi m’avait posé cette question pendant que nous attendions le début de notre cours de Tae Kwon Do. C’était au milieu des années 80, lorsque le dessin animé et les jouets Transformers étaient partout. Cette question était à peu près rhétorique avec les enfants à l’époque. Ce n’était pas tellement une question de “Aimez-vous Transformers?” car il s’agissait de “Qui est votre personnage Transformer préféré ?”. Flash en avant jusqu’à aujourd’hui, et ces robots sont toujours si répandus dans ma vie, peut-être encore plus que jamais. C’est pourquoi je suis ravi d’annoncer que Niantic s’associe à Hasbro et TOMY sur notre prochain jeu mobile réel : « TRANSFORMERS : Heavy Metal ».

Après l’énorme succès de Pokémon GO, Niantic s’est associé et a développé de nombreux jeux AR différents, bien qu’aucun d’eux ne se soit rapproché du succès de Pokémon GO.

Nous avons travaillé très dur là-dessus avec Very Very Spaceship, basé à Seattle, en tant que studio de développement. Nous entrerons bientôt dans le lancement progressif dans certains pays, et le lancement mondial est prévu pour la fin de l’année.

Comme vous pouvez le lire ci-dessus, TRANSFORMERS: Heavy Metal devrait être lancé plus tard cette année pour les appareils iOS et Android. Sur un site Web dédié, il est annoncé que le jeu recevra bientôt une version bêta de TRANSFORMERS: Heavy Metal sur certains marchés. Il est également possible de suivre le jeu sur les réseaux sociaux.

Aux côtés de TRANSFORMERS: Heavy Metal, Niantic s’associe également à Nintendo pour un tout nouveau jeu AR appelé Pikmin GO. Cela a été annoncé en mars, mais nous n’avons toujours pas reçu de mise à jour à ce sujet.

