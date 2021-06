Ce nouveau casting a été rapporté par Collider, car des sources ont révélé que Perlman sera la voix qui affrontera le retour de la légende des Transformers, Peter Cullen. Transformers: Rise of the Beasts verra Ron Perlman apporter Optimus Primal, un Maximal capable de se transformer en gorille. Pour compléter le casting, Anthony Ramos et Judas de In The Heights et Dominique Fishback de Black Messiah, qui incarneront les humains Noah et Elena.