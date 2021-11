Transformez les soins de santé des femmes avec urgence, à grande échelle

De nombreuses entreprises expérimentent déjà des modèles de tarification innovants pour améliorer l’abordabilité des femmes marginalisées

Par Sairee Chahal

L’année dernière, près de 76 millions de femmes membres de groupes d’entraide dans l’Inde rurale ont pris des initiatives dans leurs communautés pour aider à gérer les crises sanitaires et nutritionnelles causées par la pandémie. Ils ont géré des cuisines communautaires, fabriqué des masques, distribué des kits de rationnement et supervisé la croissance des jardins potagers, tout en faisant face à la perte de revenus, d’êtres chers et face à l’endettement. Les femmes ont pratiquement été laissées à elles-mêmes pour survivre.

La performance de l’Inde dans les indices de la faim et des soins de santé est alarmante, et les femmes en subissent toujours les conséquences en raison des disparités entre les sexes. Alors, que faudrait-il pour transformer l’état de la santé des femmes en Inde ? Nos interventions en soins de santé devront tenir compte d’un éventail de problèmes et de tendances émergentes. Le numérique jouera évidemment un rôle clé pour amener l’échelle, l’innovation et la responsabilité dans le système, mais comment pouvons-nous tout lier ensemble ? Il y a beaucoup à faire, mais voici quelques points de contact à considérer, pour un impact évolutif.

Renforcer, étendre les interventions communautaires

Nos travailleurs ASHA ont été parmi les meilleurs défenseurs des soins de santé pour les femmes mal desservies, tandis que les anganwadis ou les garderies rurales constituent le seul accès aux soins de santé pour des millions de femmes dans l’Inde rurale. Nous devons investir dans le renforcement, l’expansion et la numérisation de notre réseau de centres de soins de santé mobiles et de cliniques communautaires, cela aidera à prioriser les soins de santé des femmes et à accroître la responsabilisation. La formation numérique pour notre groupe d’environ 9 lakhs de travailleurs ASHA peut les transformer en agents de changement axés sur les données. Investissons également dans les travailleurs de l’ASHA – et prenons en compte une meilleure rémunération et de meilleurs avantages, et augmentons le nombre de cette armée de base.

Parier sur Femtech

Femtech comble aujourd’hui certaines des plus grandes lacunes dans les soins de santé pour les femmes. De nombreuses femmes fondatrices tirent parti de la technologie et de l’innovation pour proposer des solutions rentables à des problèmes courants tels que le SOPK, les problèmes de thyroïde, le bien-être sexuel, le cancer du sein, les troubles menstruels et les luttes maternelles. eMedicine apporte déjà des soins de santé aux femmes où qu’elles se trouvent, et la recherche indique que cette intervention profite le plus aux femmes et aux communautés marginalisées. Plusieurs startups indiennes sont à la pointe de cette révolution, et nous avons besoin de plus d’investissements pour soutenir l’innovation et la mise à l’échelle dans cet espace. Ce n’est plus un marché de niche. Un rapport de Research and Markets fixe la femtech à un TCAC de plus de 13% d’ici 2026.

Pénétration de produits conscients

Il y a une prise de conscience croissante des avantages pour la santé, la sécurité et la durabilité des produits conscients. Des interventions ayurvédiques dans le bien-être intime et la contraception innovante aux produits menstruels durables, les entreprises conscientes construisent maintenant pour l’échelle et l’accessibilité. Cette catégorie en pleine croissance jouera un rôle essentiel dans la livraison de produits de qualité supérieure destinés aux femmes. De nombreuses entreprises expérimentent déjà des modèles de tarification innovants pour améliorer l’abordabilité des femmes marginalisées. Les marchés communautaires dirigés par des femmes et les groupes d’entraide jouent un rôle clé dans l’évangélisation de ces produits. Mais les fondateurs ont besoin de plus de soutien en termes de capital et d’un environnement commercial favorable qui uniformise les règles du jeu.

Rendre le conseil accessible à tous

Contrairement aux États-Unis, les soins de santé mentale en Inde sont une révolution dirigée par le conseil. Une multitude d’applications spécialisées sont arrivées sur le marché et des lignes d’assistance téléphonique existent déjà. Mais davantage de professionnels doivent sortir du système pour équilibrer l’offre et la demande, tandis que l’éducation et l’accès doivent être accessibles aux femmes partout dans le monde. Les groupes d’entraide sont un excellent espace de conseil pour trouver son chemin vers la base.

Construire l’accès aux politiques de protection

Le manque d’assurance médicale est un obstacle majeur en cas de retard ou de manque de soins médicaux, et les familles sont obligées de puiser dans leurs économies pour payer les soins médicaux. Cela a le plus d’impact sur la santé des femmes, car leur santé a tendance à être une priorité moindre dans la hiérarchie familiale. Tirer parti du numérique pour combler le fossé de la sensibilisation et de l’accès peut aider des millions de femmes sous-protégées à avoir accès à une assurance maladie et à être équipées pour survivre aux urgences médicales et aux maladies de longue durée.

Priorité à un assainissement sûr

Malgré les campagnes nationales, l’insécurité des toilettes est une réalité pour des millions de filles et de femmes. Le manque d’accès a un effet domino sur le bien-être général, se manifestant par des problèmes de santé, des agressions et la mortalité. Les filles ont besoin d’un accès urgent à une éducation menstruelle et à des produits qui donnent la priorité à la santé et à la sécurité. Des toilettes hygiéniques, de l’eau courante et des poubelles les maintiendront à l’école et sèmeront les graines d’une meilleure santé menstruelle.

Les secteurs public et privé devront travailler ensemble pour mieux s’attaquer à ce qui pourrait être une occasion gigantesque de transformer la santé de 48 % de notre population. Un merveilleux exemple est la ligne d’assistance téléphonique du gouvernement de Delhi qui a réduit le stress de la communauté médicale pendant la pandémie. Une approche contemporaine, pratique et audacieuse qui lie l’accès, l’intelligence des données, la pénétration de produits conscients et la sensibilisation, peut aider à garantir que les femmes indiennes obtiennent les soins de santé et le soutien auxquels elles ont droit.

(L’auteur est le fondateur de Sheroes et Mahila Money. Les opinions exprimées sont les siennes et pas nécessairement celles de Financial Express Online.)

