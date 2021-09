Transformez n’importe quel bureau ou table en chargeur sans fil avec ce bloc-notes à 40 $ d’IKEA

La recharge sans fil est une question de commodité. Cela dit, il présente des inconvénients, tels que de devoir laisser un appareil en place pendant qu’il se charge. Les chargeurs sans fil prennent également beaucoup plus de place que les cordons, mais IKEA a une solution intéressante à ce problème. Le mois prochain, le magasin commencera à vendre un nouvel accessoire nommé Sjömärke. Le Sjömärke est un tapis de recharge sans fil que vous pouvez installer sous un bureau, une étagère ou une table. Le tapis est capable de charger des appareils à travers du bois ou du plastique, ce qui signifie que vous pouvez poser votre téléphone ou votre tablette directement sur la surface d’une table pour le charger.

Voici la description du produit par IKEA : « Avec le chargeur sans fil SJÖMÄRKE, votre technologie devient invisible, puisque vous installez le chargeur de manière cachée, par exemple sous une table ou une étagère. Fonctionne à travers tous les matériaux sauf le métal. Parfait pour monter sur un bureau, une table d’appoint ou une table de chevet lorsque vous voulez que les chargeurs et les câbles se fondent dans le décor pour garder la pièce propre et bien rangée.

Le Sjömärke est livré avec un câble de 1,8 m de long, 4 bandes de ruban adhésif double face et 2 marqueurs autocollants. Vous pouvez également le monter avec des vis, mais celles-ci ne sont pas fournies. Une fois que vous avez choisi un emplacement pour le chargeur, assurez-vous d’utiliser les autocollants pour marquer l’emplacement afin de savoir exactement où placer votre appareil lorsque vous souhaitez le charger. IKEA dit également que le chargeur est destiné à être utilisé pour la charge indirecte. En d’autres termes, ne posez pas votre téléphone directement sur le Sjömärke.

Le manuel d’instructions révèle que le chargeur est compatible avec la spécification Qi 1.2.4. Il devrait fonctionner avec n’importe quel appareil moderne doté de capacités de charge sans fil, y compris l’iPhone 13 et le Galaxy S22. Le Sjömärke est livré avec des moniteurs de température et de puissance à des fins de sécurité, et il dispose également d’un indicateur d’état LED pour indiquer quand un appareil est en charge. IKEA avertit que l’appareil doit être à au moins 8 mm du chargeur avant de commencer à se charger. Le chargeur fonctionne mieux sur des surfaces d’une épaisseur comprise entre trois huitièmes et sept huitièmes de pouce.

Selon le site Web d’IKEA, le Sjömärke n’est actuellement pas en stock. Le détaillant a déclaré à The Verge que le chargeur sera disponible dans les magasins et en ligne aux États-Unis et à l’étranger en octobre.

Vous pouvez regarder une vidéo d’IKEA montrant comment installer et utiliser le Sjömärke ci-dessous :