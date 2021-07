Transformez un bombardier de la Seconde Guerre mondiale en caravane

in

Propriétaire d’un avion de transport de la Seconde Guerre mondiale décidé de faire quelque chose de radical, mais toujours pratique : l’a transformé en camping-car. Le résultat est le “Fabulous Flamingo”, une caravane itinérante qui ressemble à un vrai avion, mais qui se conduit comme un véhicule ordinaire. Le DC-3 est devenu le premier avion à rentabiliser le transport aérien sans subventions gouvernementales. En 1939, plus de 90 pour cent des passagers aériens américains volaient en DC-2 et DC-3.

Gino Lucci, fanatique de l’aviation et vétéran de l’Air Force, a acheté le vieil avion Douglas R4D en 2019. Endommagé par une tornade, l’avion ne volait plus. Ainsi, lorsque Lucci l’a acheté, il l’a acheté “pour le prix d’une voiture d’occasion”, selon un rapport d’Insider. Le RV de Lucci incorpore autant de pièces de l’avion d’origine que possible. Il a boulonné le fuselage avant de l’avion au châssis d’un camion de livraison.

Pour passer d’un avion à un véhicule récréatif, Lucci a acheté des pièces chez Bontrager’s Surplus au Michigan, qui se spécialise dans les véhicules récréatifs et leurs pièces. Alors, a commencé le processus de transformation d’un an dans sa maison de Nashville, dans le Michigan.