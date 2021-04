Transformez un vieux téléphone portable sans batterie en un écran Android Auto pour les voitures anciennes | La technologie

Un utilisateur a transformé son smartphone sans batterie en un moniteur permanent pour transporter Android Auto partout dans son véhicule.

Avec Android Auto, il est plus facile de suivre l’itinéraire d’un road trip, d’écouter votre musique préférée ou de passer des appels sans lâcher les mains du volant. Le système d’exploitation de voiture créé par Google est plus intuitif que la plupart des systèmes conçus par les constructeurs automobiles, c’est pourquoi tant de conducteurs lui font confiance.

En connectant le mobile à la voiture à l’aide d’un câble USB ou de la connectivité Bluetooth, les utilisateurs peuvent utiliser les outils et les fonctions que cette application intègre. Cependant, toutes les voitures ne sont pas compatibles toujours avec ce système et un utilisateur a trouvé un deuxième moyen d’intégrer le système dans son véhicule, avec un smartphone sans batterie.

Les utilisateurs JeFi3 de Reddit il raconte sur le réseau social le plus ancien d’Internet comment il a converti un ancien mobile dont la batterie ne fonctionne plus, sur une machine Android Auto pour votre voiture. “Le port USB est soudé directement au connecteur de la batterie. Ce n’est pas joli, mais ça marche. Il peut gérer 5V. Le condensateur active le bouton d’alimentation une fois que l’alimentation est connectée. Le téléphone est OnePlus One”, dit-il.

Avec cette explication simple et une photo, JeFi3 a partagé son invention avec le reste des utilisateurs intéressés. En ne pouvant pas disposer d’une source d’énergie permanente telle que des batteries mobiles, Ce téléphone se recharge désormais à chaque démarrage de la voiture et est alimenté par le véhicule.

Dans les commentaires, cet utilisateur explique que le terminal prend environ 2 minutes à s’allumer. Cela peut sembler trop long, mais si l’on considère qu’il commence à s’allumer lorsque nous ouvrons la portière de la voiture, pendant que le téléphone s’allume, le conducteur a le temps de s’asseoir, de placer les choses, les rétroviseurs et de quitter la voiture .

Pour de nombreux utilisateurs, ce processus peut être beaucoup plus compliqué que l’installation standard d’Android Auto dans la voiture et sur leur téléphone avec batterie. Pourtant, c’est un bon moyen de donner une seconde vie à un téléphone qui, autrement, finirait par être jeté, et de pouvoir transporter Android Auto dans n’importe quel véhicule, qu’il soit compatible ou non.