Transformez vos vieux gadgets en argent de vacances de manière simple et rapide

Le Black Friday approche à grands pas, ce qui signifie que la saison des achats des Fêtes est déjà là. Que vous soyez à court d’argent cette année ou que vous ayez besoin de faire de la place pour de nouveaux gadgets, Decluttr offre un excellent moyen de décharger la technologie à la retraite pour plus d’argent que vous n’en trouverez probablement ailleurs. Voici comment tirer le meilleur parti de vos appareils électroniques usagés.

Qu’est-ce que Decluttr ?

Juste au cas où vous ne l’auriez pas entendu, Decluttr est un acheteur, un reconditionneur et un revendeur d’appareils d’occasion complets. Ils prendront vos vieux appareils électroniques – des téléphones aux tablettes, aux ordinateurs portables, etc.

Pourquoi vous devriez vendre vos appareils électroniques d’occasion à Decluttr

Saviez-vous que Decluttr paie jusqu’à 33 % de plus en espèces que les programmes de rachat d’opérateurs n’offrent pour les téléphones usagés ? Nous ne parlons pas non plus de crédit de magasin boiteux ici. Il s’agit d’argent réel, envoyé directement sur votre compte PayPal ou dépôt direct. De plus, vous pouvez obtenir 10 % d’argent en plus avec notre code de rachat exclusif (nous en parlerons plus tard).

Decluttr accepte également plus que des téléphones. Ils savent que vous avez de vieilles tablettes, des ordinateurs et une console de jeu (ou plusieurs) dont vous n’avez tout simplement plus besoin. Ils vous enlèveront ces mains dès que vous serez prêt.

Decluttr est également un grand partisan de la réduction mondiale des déchets électroniques. Ils se sont donné pour mission d’aider à recycler certains des 44,4 millions de tonnes métriques de gadgets qui sont jetés chaque année. Ainsi, au lieu de laisser vos vieux appareils électroniques alimenter la crise mondiale des déchets électroniques, vous pouvez les faire recycler tout en étant payé pour le faire.

Enfin, le programme de rachat de Decluttr est rapide, facile à utiliser et totalement gratuit – vous ne payez aucun frais d’expédition, aucun frais de traitement ni aucune taxe de revente. Vous envoyez simplement vos appareils dans une boîte avec une étiquette prépayée, et le tour est joué !

Comment vendre vos appareils électroniques d’occasion à Decluttr

Rendez-vous sur le site officiel de Decluttr et cliquez sur le bouton « Commencer à vendre ». Tapez la marque et le modèle de votre téléphone dans la barre d’articles. Sélectionnez l’opérateur et l’état de votre téléphone. Appuyez ensuite sur « Vendre cet appareil ». Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d’autres appareils si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Ajouter un code de bon d’achat » et saisissez POLICE10 pour recevoir une évaluation en espèces supplémentaire de 10 % pour les lecteurs d’Android Police. Appuyez ensuite sur « Continuer vers la caisse ». Inscrivez-vous si vous êtes un nouveau client Decluttr, ou connectez-vous si vous êtes un client existant. Choisissez comment vous souhaitez recevoir votre paiement – via PayPal ou par dépôt direct. Vous pouvez également faire don de la valeur de votre appareil à une œuvre caritative, si vous le souhaitez. Ensuite, passez à la caisse.

Une fois ces étapes terminées, Decluttr vous enverra une étiquette prépayée pour couvrir les frais d’expédition de vos appareils électroniques. À partir de là, vous aurez 28 jours pour emballer les articles et les envoyer à Decluttr. Vous recevrez ensuite votre argent sur votre compte PayPal ou votre compte de dépôt direct un jour après l’arrivée de vos gadgets.

Vous voulez encore mieux utiliser cet argent ? Jusqu’au 30 novembre, vous pouvez obtenir 10 % de réduction sur la technologie reconditionnée certifiée chez Decluttr (jusqu’à 120 $ par appareil) lorsque vous utilisez le code 10 NOVEMBRE à la caisse.

