Transformez votre ancien téléviseur en Smart TV avec Android 10 pour seulement 27 euros | La technologie

Donnez une nouvelle vie à un vieux téléviseur avec cet appareil qui vous permet de lire des vidéos en résolution 6K, de diffuser et d’exécuter des applications Android sur le téléviseur.

Vous avez une télévision « muette », un vieux moniteur que vous n’utilisez pas ou votre Smart TV est très lente ? Transformez-les en un puissant centre multimédia Avec ça décodeur avec Android 10, qui bénéficie d’une remise de 35 %.

Vous pouvez obtenir le Transpeed-TV Box avec Android 10 avec une remise de 35%. Il ne coûte que 27,94 euros sur AliExpress, avec la livraison depuis l’Espagne et 3 euros de frais de port. Si vous utilisez le cCode AECGS3 lors du paiement, vous obtiendrez 3 euros de remise.

Assurez-vous de vérifier le prise européenne dans les options. Vous disposez également de plusieurs versions avec et sans manette avec clavier et manette de jeu.

Transpeed-TV Box avec Android 10 pour seulement 27,94 euros sur AliExpress

Avec ce décodeur, vous convertirez n’importe quel écran avec connecteur HDMI, et même avec l’ancienne connexion AV des anciens téléviseurs, dans une Smart TV puissante avec Android 10.

Vous pouvez lire une vidéo avec une résolution 6K à 30 ips ou 4K à 60 ips avec HDR, Oui 1080p à 60 ips, en connectant un disque dur via USB, ou une carte micro SD.

Vous pouvez également vous connecter à Internet via WiFi 2,4 ou 5 GHz, ou via un câble Ethernet, et diffuser les principales plateformes : Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, etc.

Puisque vous avez Android 10, il est possible installer des milliers d’applications Android: réseaux sociaux, messages, navigateur, jeux, etc.

Vous pouvez même contrôler tout avec votre voix, à l’aide de l’Assistant Google.

Il est livré avec une télécommande pour faciliter la navigation dans les menus et sélectionner le contenu.

