Transformez votre haut-parleur Amazon Echo en Mandalorian, Baby Yoda ou Pikachu avec ces étagères imprimées en 3D à vendre | Divertissement

Les enceintes Amazon Echo sont très pratiques, mais il faut avouer que leur design est un peu ennuyeux. Il est temps de les customiser un peu !

Avez-vous un appareil Écho d’Amazon à la maison? Ce sont des enceintes au design très sobre. Mais il a sa raison d’être : Amazon veut passer inaperçu à l’endroit où vous les mettez. Et qu’ils n’entrent pas en conflit, quelle que soit la décoration de votre maison.

En ce sens, ils font un excellent travail, mais il faut reconnaître que ils sont ennuyeux à voir. Alors pourquoi ne pas les personnaliser un peu ?

Grâce à la magie des imprimantes 3D, on le trouve sur Internet étagères originales pour enceintes Amazon Echo Dot, inspirées de The Mandalorian, Baby Yoda, Dark Vador, Pikachu, Hello Kitty, et bien d’autres personnages célèbres. Vous pouvez les voir dans cette galerie :

Tous, à l’exception de Baby Yoda, sont vendus dans la boutique Slic3DArt de la plateforme Etsy, spécialisée dans les produits artisanaux.

Ils ont été créés pour être imprimé avec une imprimante 3D, mais ils ne vendent pas les plans, mais la partie en plastique. C’est-à-dire, vous n’avez pas besoin d’une imprimante 3D pour les obtenir, si tu veux.

Son prix varie entre 18 et 35 euros, et nous ne savons pas s’ils dureront longtemps dans le magasin, étant donné qu’ils ne sont pas sous licence officielle. Le seul qui le fait est le stand baby yoda, disponible sur Amazon Espagne pour 24,99 euros.

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Les étagères accueillent les deux Écho d’Amazon Meilleures ventes. L’Amazon Echo Dot de troisième génération, qui est plat, et l’Amazon Echo Dot de quatrième génération, qui est une sorte de boule.

Comme nous le voyons dans la galerie précédente, la plupart d’entre eux laissent suffisamment d’espace pour la sortie du haut-parleur, nécessaire à son bon fonctionnement, car il faut comprendre ce que dit Alexa.

Cette enceinte intelligente avec Alexa est la gamme d’entrée de gamme d’Amazon, la plus abordable de toutes. Il a un son et un microphone omnidirectionnels.

Il convient de préciser que ces étagères ne sont que cela, un morceau de plastique décoratif. C’est-à-dire qu’ils ornent le haut-parleur, mais ne pas ajouter de fonctions supplémentaires à celles existantes.

Sur Etsy, la plateforme des boutiques en ligne qui vendent des produits artisanaux, vous trouverez des dizaines de vendeurs qui vendent toutes sortes de produits créés avec une imprimante 3D.