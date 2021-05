Transformez votre haut-parleur intelligent Alexa en caméra de sécurité: voici les étapes à suivre | La technologie

Si vous souhaitez garder un œil sur votre maison, le haut-parleur Echo Show peut être utilisé comme caméra de sécurité grâce à la surveillance à domicile.

Les haut-parleurs Amazon Echo Show avec écran ont été activés pour utilisez-les comme s’il s’agissait de caméras de sécurité, une fonction quelque peu controversée ou que tout le monde n’aimera pas, mais qui peut être utile à certaines occasions et n’est pas compliquée à configurer.

Il est clair que lorsqu’un appareil possède une fonctionnalité, il s’agit toujours d’en tirer le meilleur parti. Cela se produit avec les caméras de l’Echo Show avec un écran qui vous permet d’utiliser les haut-parleurs pour passer des appels vidéo. Un pas en avant a été fait avec les caméras et vous pouvez les utiliser depuis votre mobile comme caméras de sécurité via la surveillance à domicile.

Cette application sera utile pour certaines personnes et non seulement comme mesure de sécurité, mais aussi pour contrôler les animaux de compagnie, par exemple, ou avec d’autres fonctions auxquelles vous pouvez sûrement penser, d’autant plus qu’il est activé incognito.

Comme indiqué dans CNET, la nouvelle fonction est particulièrement améliorée avec l’Echo Show 10 car en plus, vous pouvez déplacez la caméra vers la gauche et la droite pour zoomer ou suivre des personnes dans les pièces où il est installé.

Si vous voulez savoir comment activer cette fonction sur votre haut-parleur intelligent avec un écran, vous devez suivre ces étapes sur l’appareil, vous ne pouvez pas le faire via l’application Pour le moment, la surveillance à domicile n’est pas disponible de cette manière pour le moment, tout comme elle n’a pas atteint tous les haut-parleurs.

La sécurité est un aspect essentiel lorsqu’il s’agit de haut-parleurs qui écoutent ce que nous parlons à la maison. Quelle enceinte intelligente est la plus sûre? Regardons ça …

Entrez dans les paramètres, soit via le menu à l’écran, soit en disant «Alexa, allez dans les paramètres». Il apparaîtra parmi les options de surveillance à domicile, activez-le. Cliquez sur Continuer après avoir lu les informations qu’il propose sur la fonction. Vérifiez votre compte, comme demandé. Entrer le mot de passe. Terminez en cliquant sur Terminé.

Pour voir plus tard les caméras, vous devez ouvrir l’application Alexa et aller sur Appareil. Là, sélectionnez Caméras et cliquez sur celle que vous avez activée. Devrait l’image de la caméra apparaîtra, ainsi que la possibilité de faire défiler la vue si vous possédez le dernier modèle de haut-parleur intelligent.

Gardez à l’esprit que vous pouvez activer une alerte sonore lorsque cette fonction est activée afin de notifier si vous le jugez nécessaire. De plus, il est également possible de laisser l’image s’estomper pendant quelques secondes lorsqu’elle est activée, pour donner à d’autres personnes le temps de se préparer.

La fonctionnalité vient d’être publiée sur ces appareils. Si vous ne l’avez pas encore, il vous faudra attendre qu’il arrive. Plus tard, ce sera entre vos mains d’en profiter et comment le faire.