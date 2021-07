Transformez votre mobile en console avec le nouveau Razer Kishi

05/07/21 à 14:42 CEST

Razer se place une fois de plus à l’avant-garde du monde du jeu vidéo apporter la télécommande universelle Razer Kishi pour iPhone, spécialement conçu pour être apprécié avec le nouveau Xbox Game Pass Ultimante sur les téléphones Apple. Ce contrôleur portatif est entièrement intégré dans Xbox Game Pass Ultimate, cela nous permettra donc de profiter de plus d’une centaine de titres avec une mise en œuvre complète.

Le jeu est certifié MFi et fonctionne avec les jeux iOS compatibles, y compris ceux d’Apple Arcade. Le nouveau Razer Kishi apportera des fonctions avancées pour les téléphones portables, offrant des fonctions avancées et une grande précision et contrôle grâce à des bâtons et des boutons multifonctions de la plus haute qualité. Ainsi, il est destiné à être le plus ergonomique possible.

Parallèle, Les joueurs bénéficieront d’un essai gratuit de 90 jours du Xbox Game Pass Ultimate, pour jouer sur Xbox, PC ou iPhone et exploiter tout le potentiel de cette manette intéressante.

Ce périphérique est disponible auprès de le 28 juin au prix de 109,99 euros.