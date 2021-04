Transformez votre téléphone en un babyphone avec la caméra intelligente Owlet en vente pour 119 $

Avez-vous déjà souhaité pouvoir transformer votre smartphone en écoute-bébé pour ne pas avoir à transporter un second moniteur tout le temps? Eh bien, maintenant vous pouvez. Le moniteur pour bébé intelligent Owlet Cam fait exactement cela, et aujourd’hui, il est tombé à seulement 119,20 $ dans le cadre des offres Gold Box d’Amazon du jour. La caméra intelligente se vend normalement autour de 149 $, et elle allait jusqu’à 200 $ au début de l’année. Il n’a jamais baissé aussi bas directement, alors vous avez maintenant la possibilité d’économiser de manière importante.

Ce n’est pas non plus le seul appareil Owlet en vente aujourd’hui. Vous pouvez également vous procurer le Owlet Sock 3, qui coûte 239,20 $ à un prix public de 300 $. La chaussette 3 peut s’adapter aux pieds des bébés jusqu’à 18 mois et est utilisée pour suivre leur oxygène et leur fréquence cardiaque. Vous pouvez l’utiliser pour voir les statistiques en temps réel via l’application Owlet.

L’affaire du jour

Écoute-bébé intelligent Owlet Cam

Peut diffuser des vidéos HD sécurisées directement sur votre téléphone. Comprend une vision nocturne HD, 4x pincement pour zoomer et un capteur de température ambiante. Recevez des notifications instantanées lorsqu’un son ou un mouvement est détecté. Comprend un son bidirectionnel pour parler à bébé.

119,20 $ 149,00 $ 30 $ de rabais

La caméra intelligente pour bébé diffuse des vidéos HD sécurisées sur votre téléphone où que vous soyez. Si vous transportez déjà votre téléphone avec vous, cela signifie que vous n’avez pas à transporter un deuxième moniteur. La vidéo est sécurisée afin que seuls vous et les personnes que vous choisissez puissiez voir votre bébé. Il utilise le cryptage AES 128 bits et une connexion TLS au Wi-Fi pour que tout soit protégé et fiable. Vous obtiendrez également un kit de montage pour la caméra afin de l’éloigner de votre enfant curieux.

Vous obtiendrez également toutes les fonctionnalités que vous obtiendrez avec n’importe quel autre écoute-bébé. Par exemple, il a une vision nocturne HD pour que vous puissiez garder un œil sur bébé la nuit. Il a une vue grand angle et un zoom 4x pincer pour que vous ne manquiez aucun détail. Il y a aussi un capteur de température ambiante pour que vous puissiez garder un œil sur le degré de chaleur ou de froid dans la chambre de bébé.

Vous pouvez également garder le son d’arrière-plan actif, même lorsque vous faites d’autres choses avec votre téléphone ou que vous vous déplacez dans la maison. La caméra dispose d’un capteur de mouvement et de son afin de pouvoir vous envoyer des notifications instantanées chaque fois qu’elle détecte quelque chose. Ensuite, grâce à la fonction audio bidirectionnelle, vous pouvez parler à votre bébé.

