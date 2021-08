Transformez votre téléviseur en un véritable téléviseur intelligent avec une résolution 4K grâce au Fire TV Stick 4K UltraHD, qui bénéficie d’une remise de 33% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Grâce à cette remise de 33%, vous pouvez obtenir le Fire TV Stick 4K UltraHD d’Amazon pour seulement 39,99 euros et exploiter tout le potentiel de votre téléviseur.

Lors de la conversion d’un téléviseur traditionnel en Smart TV, Le Fire TV Stick d’Amazon est le choix incontournable de presque tous les utilisateurs. Et est-ce que ce dongle, même s’il n’était pas le premier, a été le plus populaire grâce à son rapport qualité-prix impressionnant.

Bien qu’il existe différentes versions, la plus puissante est le Fire TV Stick 4K UltraHD qui, comme son nom l’indique, vous promet la meilleure qualité vidéo sur votre téléviseur. Étant la meilleure version, elle est aussi généralement la plus chère, sauf que maintenant Il est réduit de 33%Autrement dit, vous disposez de l’Amazon Fire TV Stick 4K UltraHD pour seulement 39,99 euros.

Amazon propose déjà le Fire TV Stick compatible avec la résolution 4K à vendre en Espagne. Il lance une nouvelle interface et permet de visualiser du contenu en Ultra HD. De plus, la télécommande avec Alexa est incluse en standard.

Grâce au Fire TV Stick 4K vous profiterez pleinement de votre téléviseur 4K. Et c’est qu’avec n’importe quel autre modèle vous gaspilleriez la résolution de votre téléviseur, il vaut donc la peine de profiter de cette offre pour regarder du contenu avec une qualité vidéo irréprochable.

Et est-ce que le Fire TV Stick 4K prend en charge 4K UltraHD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +, et le son surround compatible avec Dolby Atmos dans certains titres Prime Video.

Nous passons en revue certains de ces films hautement recommandés du catalogue Amazon Prime Video dont nous ne nous souvenons généralement pas lorsque nous suggérons quoi voir à nos amis.

Et en parlant de Prime Video, grâce à ce dongle pVous pourrez accéder à vos séries et films préférés sur des dizaines de plateformes en streaming, comme comme Prime Video (évidemment), Netflix, Disney +, Movistar +, Apple TV, YouTube, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A La Carta et autres prestations.

De plus, tVous pouvez également explorer et découvrir des dizaines d’autres applications et compétences Alexa, en plus de pouvoir parcourir des millions de sites Web. Et puisque nous avons mentionné Alexa, grâce à elle, vous pouvez accéder à des vidéos en direct à partir de caméras compatibles, consulter les informations météo, tamiser les lumières et écouter de la musique en streaming. Tout et plus juste avec votre voix.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Profitez du fait que le meilleur TV Stick sur Amazon (et sur le marché) passe de 59,99 euros à seulement 39,99 euros grâce à cette remise de 33% et transformez votre téléviseur traditionnel en un véritable téléviseur intelligent avec une résolution 4K qui vous fera profiter des films et des séries à un autre niveau.

Et n’oubliez pas : si vous achetez ce Fire TV Stick 4K avec un compte Amazon Prime, vous pouvez le recevoir dès que possible grâce à une livraison rapide et sans frais supplémentaires. Si vous n’avez pas de compte Amazon Prime, vous pouvez en créer un dès maintenant et profiter de ses avantages totalement gratuitement pendant 30 jours.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.