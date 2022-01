Transformisme dans les danses du carnaval de Barranquilla

Le mois de décembre à Barranquilla C’est le prélude au carnaval. Entre chants de Noël et musique de Noël, on entend les tambours, cornemuses et flûtes de mille, des groupes qui accompagnent les danses qui préparent leurs chorégraphies pour les défilés depuis novembre (parfois beaucoup plus tôt). Ce parti reconnu en 2003 par le UNESCO Quoi Patrimoine oral et immatériel de l’humanité, génère toute une économie fondée sur la culture. Mais au-delà, la population se prépare en amont à la manifestation culturelle qui précède les rituels religieux du Carême.

« Le carnaval est défini comme la période allant de l’Épiphanie (6 janvier) au début du Carême (mercredi des Cendres). Ce dernier jour marque le renoncement à la viande, ou plus exactement, l’interdiction d’en consommer pendant les 6 jours qui restent jusqu’à Pâques. Mais l’apogée du carnaval arrive lorsque les derniers jours du cycle s’épuisent, précisément entre le cinquantième dimanche et le mardi gras. Ensuite, la tradition permettait tout excès au vu de la période d’abstinence qui s’ouvrait le lendemain matin » est précisé dans le texte Le dernier essai sur Goya à partir de Victor I. Stoichita et Anna María Coderch.

Ce scénario dans lequel la ville devient collectivement, est ce qui encourage chacun à participer à la fête, en tant qu’acteurs principaux d’une mise en scène de carnaval. Tout tourne autour de la fête et amorce la transformation des comportements et des manifestations physiques. C’est dans ce scénario que commencent à émerger les transformations de genre, qui au fil des ans ont fait l’objet d’un veto. Le cadre de la fête est ensuite utilisé pour participer à des danses avec la participation de personnes travesties, changeant les rôles et modifiant les concepts préconçus.

La transformation est la caractérisation ou le déguisement par lequel une personne adopte les manifestations culturelles qui caractérisent le sexe opposé. Cela peut être lié ou non à l’identité sexuelle. Le travestissement est fondamental dans la genèse de certaines danses traditionnelles, comme celle de la Torito à Barranquilla. Lorsqu’elles décident de devenir danseuses, elles transgressent le discours politique de l’époque. Ils l’ont fait en utilisant des vêtements qui ne sont pas typiques de leur sexe afin de produire un effet culturel. Ce fut aussi des hommes transformés qui imposèrent, il y a plus de 140 ans, dans la danse du Congo Grande et celle de Torito une manière de danser différente de celle des femmes et des travestis homosexuels qui plus tard s’intégrèrent à ces danses, ouvrant un espace dans le célébration du carnaval.

Mais ces manifestations de transformation ne sont pas nouvelles, au sein des représentations culturelles. Le changement de rôle a été enregistré dans le monde entier par de nombreuses cultures à toutes les périodes de l’histoire. Si nous allons à l’Antiquité, les Amazons étaient décrites comme une nation de femmes qui accomplissaient des tâches masculines. Les hijras en Inde, les fafafines aux Samoa, les mahus tahitiens et les « hommes doux » de Sibérie sont quelques-uns de ces exemples de transformisme. En Amérique du Nord, il y avait également environ 133 groupes autochtones avec des rôles de genre alternatifs. La transformation au carnaval était courante dans toute l’Espagne, il est possible que cette tradition ait été reprise à partir de là.

La transformation la plus classique du carnaval est celle de l’homme qui se déguise en femme et de la femme qui s’habille en homme, qui dernièrement a semblé grossier, en même temps qu’il a toujours été condamné par l’Église. Précisément, pour cette raison, il est important de comprendre qu’au-delà du propos burlesque et de la critique rebelle qui animent la plupart de ces danses transformistes, il y a en elles une profonde réflexion philosophique sur les injustices de la condition humaine et de la vie elle-même.

Dans Cool de penser à voix haute Nous avons discuté avec des managers et des danseurs traditionnels du carnaval de Barranquilla, qui utilisent ces transformations comme méthode d’expression de la danse, parmi lesquels figurent Le Congo Grande de Barranquilla, le Son de Negros, les Farotas de Talaigua et les Mojigangas de Chorrera Atlántico, à la rencontre des protagonistes de ces histoires qui, à travers le changement des rôles de genre, nous racontent comment s’est passée leur évolution et l’espace qui s’est ouvert non seulement à la communauté féminine (auparavant niée dans les danses) mais aussi aux travestis qui partagent désormais les lieux qui leur étaient autrefois interdits.